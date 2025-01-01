ФОТО Как Рига встретила 2025 год

Жители Риги и гости столицы могли встретить Новый год на нескольких площадях Старой Риги: на Ратушной площади, Ливской площади, Домской площади, Дворцовой площади, площади у Пороховой башни, Набережной 11 Ноября между улицами Полю и Бискапа, а также на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

Праздничные мероприятия продолжались до 2 часов ночи 1 января.

Галерея: Рига встречает 2025 год

На новогодних празднованиях выступали популярные диджеи из Латвии и других стран. На фасадах зданий можно было увидеть праздничные видеоинсталляции, созданные молодыми художниками, детьми и подростками из Риги.

На площадях Старой Риги за веселье и танцы отвечали DJ Ella, DJ Makree, группа Funky, DJ Elegant, DJ PM2AM, DJ Monsta и телеведущий Арманд Симсонс. Все участники вместе вели обратный отсчет до наступления Нового года.

В канун Нового года также работала рождественская ярмарка в Старой Риге. Начиная с 21:00 группа Ballīšu krusttēvi создавала атмосферу на Домской площади. Позже, с 23:00, праздничную музыку продолжил DJ Томс Грэвиньш.

Ранее сообщалось, что во время празднования наступления 2025 года в Старой Риге действовали ограничения на движение транспорта.

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