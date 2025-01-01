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Фото Власти Риги предупреждают автомобилистов о снегопаде в четверг утром

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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром в четверг, 2 января, в Риге ожидается продолжительный снегопад, который может привести к затруднению движения и ухудшению видимости, а также сделать скользкими проезжую часть и тротуары на улицах столицы.

Учитывая, что этой зимой снега было мало и не все еще привыкли к вождению в зимних условиях, самоуправление призывает жителей быть особенно осторожными и планировать время и маршрут выезда, рассчитывая, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

Службы, отвечающие за содержание городских улиц, продолжают работать в соответствии с зимним режимом. Однако, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить заторы, жителям рекомендуется максимально использовать общественный транспорт.

Как ранее сообщалось, Рижское самоуправление зарезервировало для зимнего содержания тротуаров 7,3 млн евро. Средства выделены из расчета, что зимой будет 53 снежных дня.

Этой зимой в Риге впервые планируется проводить централизованную расчистку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности самоуправления. Владельцы частной недвижимости должны будут сами расчищать подъездные пути и внутренние дворы.

Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".

На многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.

Также введен специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены: 80 001 201.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал горожан с пониманием отнестись к ситуациям, когда во время сильных снегопадов могут возникнуть трудности с передвижением и потребуется некоторое время для расчистки улиц.

Чистка улиц Риги осуществляется в приоритетной последовательности, начиная с магистральных улиц и улиц, по которым курсирует общественный транспорт, мостов и путепроводов, а также обеспечивается содержание велоинфраструктуры. Затем убираются улицы меньшего значения в микрорайонах.

Власти Риги также продолжают практику "снежных билетов", когда во время сильных снегопадов водители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, оставив автомобили дома.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, предстоящей зимой 1065 километров тротуаров, используя не менее 40 единиц техники, будет расчищать SIA Hagberg, а самоуправление будет обслуживать 162 километра тротуаров в историческом центре и его охраняемой зоне, используя 26 единиц техники.

В этом году рижане также смогут бесплатно получить по 50 кг песка.

Расчистку проезжей части улиц зимой в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять объединение предприятий Roadeks un LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе - объединение SIA Eco Baltia vide и SIA Ļ-KO, в Видземском предместье и Зиемельском районе - SIA Vizii Urban, а мосты будет обслуживать SIA Rīgas tilti.

Галерея: Снег в Риге

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