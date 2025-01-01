Фото Власти Риги предупреждают автомобилистов о снегопаде в четверг утром

Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".

⚠️Autovadītāj, esi īpaši piesardzīgs!

Rīt gaidāma stipra snigšana. Redzamība snigšanas laikā brīžiem pasliktināsies līdz 500-1000 m.

Atgādinām autovadītājiem par piesardzīgu braukšanu - ir jāizvairās no straujiem manevriem, jāievēro droša distance, jāizvēlas atbilstošs ātrums. https://t.co/msuYw71RmA — Valsts policija (@Valsts_policija) January 1, 2025

На многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.

Также введен специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены: 80 001 201.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал горожан с пониманием отнестись к ситуациям, когда во время сильных снегопадов могут возникнуть трудности с передвижением и потребуется некоторое время для расчистки улиц.

Чистка улиц Риги осуществляется в приоритетной последовательности, начиная с магистральных улиц и улиц, по которым курсирует общественный транспорт, мостов и путепроводов, а также обеспечивается содержание велоинфраструктуры. Затем убираются улицы меньшего значения в микрорайонах.

Власти Риги также продолжают практику "снежных билетов", когда во время сильных снегопадов водители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, оставив автомобили дома.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, предстоящей зимой 1065 километров тротуаров, используя не менее 40 единиц техники, будет расчищать SIA Hagberg, а самоуправление будет обслуживать 162 километра тротуаров в историческом центре и его охраняемой зоне, используя 26 единиц техники.

В этом году рижане также смогут бесплатно получить по 50 кг песка.

Расчистку проезжей части улиц зимой в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять объединение предприятий Roadeks un LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе - объединение SIA Eco Baltia vide и SIA Ļ-KO, в Видземском предместье и Зиемельском районе - SIA Vizii Urban, а мосты будет обслуживать SIA Rīgas tilti.

Галерея: Снег в Риге

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