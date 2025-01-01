По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром в четверг, 2 января, в Риге ожидается продолжительный снегопад, который может привести к затруднению движения и ухудшению видимости, а также сделать скользкими проезжую часть и тротуары на улицах столицы.
Фото ⟩ Власти Риги предупреждают автомобилистов о снегопаде в четверг утром
Учитывая, что этой зимой снега было мало и не все еще привыкли к вождению в зимних условиях, самоуправление призывает жителей быть особенно осторожными и планировать время и маршрут выезда, рассчитывая, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.
Службы, отвечающие за содержание городских улиц, продолжают работать в соответствии с зимним режимом. Однако, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить заторы, жителям рекомендуется максимально использовать общественный транспорт.
🟡❄️02.01.2025. dienā lielākajā daļā valsts teritorijas snigs, un no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00 vietām gaidāma stipra snigšana, kuras ietekmē sniega sega palielināsies par 5-8 cm. Redzamība snigšanas laikā brīžiem pasliktināsies līdz 500-1000 m, un ceļi būs slideni. pic.twitter.com/kQTPaAru7I— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 1, 2025
Как ранее сообщалось, Рижское самоуправление зарезервировало для зимнего содержания тротуаров 7,3 млн евро. Средства выделены из расчета, что зимой будет 53 снежных дня.
Этой зимой в Риге впервые планируется проводить централизованную расчистку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности самоуправления. Владельцы частной недвижимости должны будут сами расчищать подъездные пути и внутренние дворы.
Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".
⚠️Autovadītāj, esi īpaši piesardzīgs!— Valsts policija (@Valsts_policija) January 1, 2025
Rīt gaidāma stipra snigšana. Redzamība snigšanas laikā brīžiem pasliktināsies līdz 500-1000 m.
Atgādinām autovadītājiem par piesardzīgu braukšanu - ir jāizvairās no straujiem manevriem, jāievēro droša distance, jāizvēlas atbilstošs ātrums. https://t.co/msuYw71RmA
На многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.
Также введен специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены: 80 001 201.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал горожан с пониманием отнестись к ситуациям, когда во время сильных снегопадов могут возникнуть трудности с передвижением и потребуется некоторое время для расчистки улиц.
Чистка улиц Риги осуществляется в приоритетной последовательности, начиная с магистральных улиц и улиц, по которым курсирует общественный транспорт, мостов и путепроводов, а также обеспечивается содержание велоинфраструктуры. Затем убираются улицы меньшего значения в микрорайонах.
Власти Риги также продолжают практику "снежных билетов", когда во время сильных снегопадов водители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, оставив автомобили дома.
Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, предстоящей зимой 1065 километров тротуаров, используя не менее 40 единиц техники, будет расчищать SIA Hagberg, а самоуправление будет обслуживать 162 километра тротуаров в историческом центре и его охраняемой зоне, используя 26 единиц техники.
В этом году рижане также смогут бесплатно получить по 50 кг песка.
Расчистку проезжей части улиц зимой в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять объединение предприятий Roadeks un LAU, в Латгальском предместье и Центральном районе - объединение SIA Eco Baltia vide и SIA Ļ-KO, в Видземском предместье и Зиемельском районе - SIA Vizii Urban, а мосты будет обслуживать SIA Rīgas tilti.
Галерея: Снег в Риге
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