Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, рекордное количество мигрантов - 46 843 человек - незаконно прибыло на испанские Канарские острова в прошлом году, что стало вторым годом подряд с рекордным прибытием.
В прошлом году на Канарские острова нелегально прибыло рекордное количество мигрантов
В прошлом году в Испанию прибыло 63 970 нелегальных иммигрантов, большинство из них - на Атлантический архипелаг, по сравнению с 56 852 иммигрантами в 2023 году, сообщило Министерство внутренних дел.
Испания вышла на первый план миграционного кризиса в Европейском Союзе (ЕС), поскольку ужесточение контроля в Средиземноморье побуждает все больше мигрантов совершать опасные путешествия из Западной Африки на Канарские острова.
Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex сообщила, что с января по ноябрь 2024 года количество случаев нелегального въезда в блок в целом снизилось на 40%, а на атлантическом маршруте выросло на 19%.
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