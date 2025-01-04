Крупный пожар произошел на ферме в Айзкраукльском крае

По данным VUGD, в Маззалвской волости загорелся одноэтажный ангар площадью 650 квадратных метров (м2), в котором хранились тракторы, зерно и щепа.

Спасатели защитили от пламени соседний сарай с тюками сена, а также комплекс коровников, из которых до прибытия VUGD было эвакуировано 100 голов скота. Вызов поступил в пятницу около 8:30, на ликвидацию пожара ушло около шести часов.

Также в пятницу вскоре после 20:00 поступил вызов на улицу Атлантияс в Риге, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 5 м2. Из заполненной дымом квартиры был спасен человек, который в результате инцидента получил травмы.

Около 20:00 поступил вызов на улицу Пучургас в Валмиере, где в двухэтажном жилом доме горело отопительное помещение площадью 6 м2. До прибытия VUGD из здания эвакуировались четыре человека.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 56 вызовов: 14 - на пожаротушение, 33 - на спасательные работы, еще девять вызовов оказались ложными.

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