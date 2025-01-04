Латвия за год отказала во въезде 1,3 тысячи иностранцев. Из каких стран?

Во въезде было отказано 1269 гражданам третьих стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

По соображениям безопасности было отказано во въезде 401 гражданину России, 377 гражданам Молдовы, 306 гражданам Украины, 137 гражданам Беларуси, 20 гражданам Казахстана, 10 гражданам Узбекистана, пяти гражданам Израиля, трем гражданам Грузии, трем гражданам Таджикистана, двум гражданам Великобритании, двум гражданам Киргизстана, двум гражданам США и одному гражданину Сербии.

Также по соображениям безопасности было отказано во въезде 33 гражданам стран ЕС - десяти гражданам Румынии, восьми гражданам Литвы, пяти гражданам Германии, трём гражданам Эстонии, одному гражданину Болгарии, одному гражданину Швейцарии, одному гражданину Финляндии, одному гражданину Франции, одному гражданину Нидерландов, одному гражданину Польши и одному гражданину Португалии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной осуществляет на восточной границе усиленный контроль въезжающих в Латвию иностранных граждан. Если в ходе проверок получена информация о том, что иностранный гражданин может представлять риски для национальной безопасности, VDD рекомендует пограничной охране отказать ему во въезде в Латвию.

Как ранее сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, за это время был предотвращен въезд в Латвию нескольких лиц, которые предположительно являлись российскими военными или сотрудниками спецслужб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!