"Даже если вероятность увеличится с 5% до 15% - когда речь идет о ядерном оружии, это очень серьезно", - подчеркнул Блинкен.

Один из немногих вопросов, в котором Китай, возможно, помог США, - это предотвращение применения Россией ядерного оружия, сказал глава Госдепартамента. У Вашингтона "есть основания полагать", что китайские власти поддерживали контакт с российским руководством и предостерегали Москву от подобных шагов, пояснил он. По словам Блинкена, это могло произойти после того, как США поделились с Китаем информацией о планах России по размещению ядерного оружия в космосе.

Энтони Блинкен также заявил, что Владимир Путин терпит "стратегическое поражение" в войне с Украиной. По словам госсекретаря, сегодня НАТО располагает большими ресурсами, чем когда-либо прежде. Более того, он напомнил, что союзники США предоставили Украине помощь в размере 150 миллиардов долларов в дополнение к 100 миллиардам долларов, выделенным Вашингтоном.

С самого начала вторжения России в Украину Кремль неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Весной прошлого года CNN сообщила, что Россия в конце 2022 года обсуждала возможность напасть на Украину с ядерным оружием. По словам источников телеканала, после того как западные спецслужбы получили информацию о таких планах, США связались со своими союзниками, предупредили Россию и обратились за поддержкой к Китаю и Индии, чтобы удержать Москву от реализации этих планов.

В ноябре 2024 года Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России. Изменения снижают порог, при котором Россия будет готова прибегнуть к ядерному оружию. Они предусматривают, что Москва может ответить ядерным оружием на нападение со стороны государства, у которого нет такого оружия, при условии, что это государство поддерживается ядерной державой. Некоторые аналитики, однако, отмечают, что официальные российские документы имеют лишь символическое значение, поскольку Путин все равно не принимает во внимание эти соглашения, а его действия ограничиваются лишь его личными страхами.

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