На улице Экспорта в Риге, по адресу 20А, в связи со строительством автомойки планируется вырубка девяти деревьев. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рижской думы.
В Риге ради строительства автомойки планируют вырубить деревья на улице Экспорта
Согласно плану, для реализации проекта будут срублены:
- одна кленовидная ясенелистная ольха,
- шесть обычных осин,
- два ломких ивы.
Взамен обещают высадить 11 деревьев и создать ряд живой изгороди. Это должно компенсировать экологический ущерб, нанесенный вырубкой.
Предложение о вырубке деревьев передано на общественное обсуждение, которое продлится до 15 января. Горожане могут выразить свое мнение и повлиять на решение по этому вопросу.
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