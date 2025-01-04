В Риге ради строительства автомойки планируют вырубить деревья на улице Экспорта

Взамен обещают высадить 11 деревьев и создать ряд живой изгороди. Это должно компенсировать экологический ущерб, нанесенный вырубкой.

Предложение о вырубке деревьев передано на общественное обсуждение, которое продлится до 15 января. Горожане могут выразить свое мнение и повлиять на решение по этому вопросу.