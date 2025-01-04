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В Риге ради строительства автомойки планируют вырубить деревья на улице Экспорта

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Ветвь цветущего дерева. Иллюстративное фото
Ветвь цветущего дерева. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

На улице Экспорта в Риге, по адресу 20А, в связи со строительством автомойки планируется вырубка девяти деревьев. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рижской думы.

Согласно плану, для реализации проекта будут срублены:

  • одна кленовидная ясенелистная ольха,
  • шесть обычных осин,
  • два ломких ивы.

Взамен обещают высадить 11 деревьев и создать ряд живой изгороди. Это должно компенсировать экологический ущерб, нанесенный вырубкой.

Предложение о вырубке деревьев передано на общественное обсуждение, которое продлится до 15 января. Горожане могут выразить свое мнение и повлиять на решение по этому вопросу.

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