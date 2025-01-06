В понедельник, 6 января, в Риге, в районе VEF, в одной из квартир произошел пожар. Хозяйку квартиры подвели электропровода, которые вызвали короткое замыкание и подожгли подвесной потолок. К счастью, люди не пострадали, но одна из комнат квартиры серьезно выгорела, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Риге из-за короткого замыкания загорелся подвесной потолок
На помощь соседке с первого этажа поспешил один из жильцов дома. Совместными усилиями, используя ведра с водой, люди пытались сдержать огонь до приезда пожарных.
"(Вопрос: Что горело?) У нее там были подвесные потолки. Мне уже сказали, но я и сам сразу понял, что электрики что-то натворили. Случилось короткое замыкание, а вы сами понимаете, с какой скоростью горят подвесные потолки. (Вопрос: И потом потолок обрушился?) Он сразу начал гореть сверху. Потом потолок рухнул, и началась вспышка. Я сам руководитель строительных работ и знаю, что эти подвесные потолки относятся к третьей или четвертой категории пожарной опасности", - поделился сосед.
Прошлым годом в квартире самого мужчины также случился пожар, поэтому он хорошо понимает шок, который переживает сейчас соседка.
"Большую часть огня мы потушили, и уже потом прибыли пожарные", - добавил он.
В квартире был установлен дымовой датчик, но из него были вынуты батарейки. Таким образом, он не выполнял свою функцию и оказался совершенно бесполезным. Такое короткое замыкание ночью могло закончиться трагедией.
"В квартире горела одна из комнат и находившиеся в ней вещи. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. На момент прибытия пожарных жильцы дома самостоятельно эвакуировались, дополнительная эвакуация остальных не потребовалась, так как возгорание было локальным - только в одной комнате", - рассказал командир 6-го рижского отделения VUGD Виестурс Вуланс.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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