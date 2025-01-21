Липину интересно Почему из Латвии так легко сбежать подсудимым?

В прошлом году сразу несколько пророссийских активистов, которые были подозреваемыми в уголовном процессе, сбежали в Россию и Беларусь, благодаря тому, что были отпущены под залог. Самые яркие примеры: Станислав Букайнс и Юрий Алексеев. Почему это происходит и как с этим бороться - разбираемся ниже.
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"Основной принцип, в соответствии с которым выбирается конкретная мера пресечения, таков - он должен как можно меньше ущемлять основные права лица и быть соразмерным.
При этом избрание меры пресечения связано с тем, чтобы лицо не могло продолжать совершать преступные действия, препятствовать уголовному процессу или уклоняться от него",
- поясняет юрист, юридический редактор журнала Jurista Vārds Линда Лиелбриеде.
Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") также говорит о важности баланса в принятии решения о том, выпускать ли подсудимого под залог.