Липину интересно Почему из Латвии так легко сбежать подсудимым?

"Основной принцип, в соответствии с которым выбирается конкретная мера пресечения, таков - он должен как можно меньше ущемлять основные права лица и быть соразмерным.

При этом избрание меры пресечения связано с тем, чтобы лицо не могло продолжать совершать преступные действия, препятствовать уголовному процессу или уклоняться от него",

- поясняет юрист, юридический редактор журнала Jurista Vārds Линда Лиелбриеде.

Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") также говорит о важности баланса в принятии решения о том, выпускать ли подсудимого под залог.

"Мы любим прыгать из одной крайности в другую. Либо все должно сидеть, либо давайте никого не будем держать в тюрьме. Это тоже неправильно. Каждая ситуация особенная. И здесь все зависит от правоприменителей. Закон не должен действовать механически", - считает политик.