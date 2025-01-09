Мошенники в интернете предлагают купить поддельные водительские права

Предлагаются так называемые права, якобы зарегистрированные в CSDD, с обещанием быстрого сервиса. Указаны и цены:

Права категории A (для управления мотоциклом) можно "приобрести" за 550 евро. Самые дорогие - права категории D (для управления общественным транспортом) - 1150 евро.

При попытке позвонить на указанный контактный номер связаться с продавцами не удалось. Однако ответ на письмо на английском языке пришел в течение часа:

"Общая стоимость нашей услуги составляет 800 евро независимо от желаемой категории. Для этого необходимо отправить все необходимые документы и внести депозит в размере 400 евро, чтобы мы могли начать и завершить работу. Затем, в течение четырех дней, данные будут внесены в специальную базу CSDD. После этого вам нужно оплатить оставшуюся сумму, чтобы удостоверение было доставлено на ваш адрес".

Присланный образец представляет собой водительское удостоверение старого образца. Все выглядит правдоподобно, кроме того, что фотография сделана под неправильным углом. Также спросили, умеет ли клиент, желающий купить права, хорошо управлять автомобилем.

Предложения приобрести водительское удостоверение встречаются не только на Facebook, но и в каналах Telegram. Сейчас, кажется, эти группы прекратили свою деятельность. Однако люди действительно покупали такие права, причем не прячась за анонимными аккаунтами. Есть случаи, когда деньги были внесены, но вместо обещанных четырёх недель прошло уже полгода, а удостоверения так и не появились.