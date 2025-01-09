Мошенники на различных платформах социальных сетей предлагают обойти процесс получения водительских прав, просто купив их. В свою очередь, представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Государственной полиции подчеркивают, что подделать водительское удостоверение, которое можно было бы принять за настоящее, в настоящее время невозможно. За покупку поддельных документов грозит уголовная ответственность, сообщает Lsm.lv.
Мошенники в интернете предлагают купить поддельные водительские права
Предлагают поддельные удостоверения
В распоряжении программы 4. studija оказалась информация о том, что на одной из страниц в социальной сети Facebook размещено объявление с предложением "получить свое первое водительское удостоверение менее чем за семь дней по доступной цене".
В описании профиля, разместившего этот пост, указано: "Добро пожаловать в наш сервис. Мы получили разрешение на выдачу водительских прав. Полная безопасность".
Утверждается, что предлагающие права работают в CSDD. На странице также написано: "Водительское удостоверение и регистрация. Оригинал".
На то, что предлагается что-то незаконное, указывают многие признаки, однако на эту страницу все же подписаны 62 человека.
Для придания большего доверия добавлены три фотографии. Одна из них выглядит вполне реальной. При более детальном изучении выяснилось, что фото украдено у одной из латвийских автошкол. На сайте автошколы можно увидеть множество похожих изображений, где люди фотографируются после успешной сдачи экзаменов и честного получения водительских удостоверений.
Если же открыть указанное в Facebook рабочее место, обнаруживается очень похожий мошеннический профиль, в котором также указан сайт, изначально на латышском языке, но затем появляются тексты на литовском.
Предлагаются так называемые права, якобы зарегистрированные в CSDD, с обещанием быстрого сервиса. Указаны и цены:
Права категории A (для управления мотоциклом) можно "приобрести" за 550 евро. Самые дорогие - права категории D (для управления общественным транспортом) - 1150 евро.
При попытке позвонить на указанный контактный номер связаться с продавцами не удалось. Однако ответ на письмо на английском языке пришел в течение часа:
"Общая стоимость нашей услуги составляет 800 евро независимо от желаемой категории. Для этого необходимо отправить все необходимые документы и внести депозит в размере 400 евро, чтобы мы могли начать и завершить работу. Затем, в течение четырех дней, данные будут внесены в специальную базу CSDD. После этого вам нужно оплатить оставшуюся сумму, чтобы удостоверение было доставлено на ваш адрес".
Присланный образец представляет собой водительское удостоверение старого образца. Все выглядит правдоподобно, кроме того, что фотография сделана под неправильным углом. Также спросили, умеет ли клиент, желающий купить права, хорошо управлять автомобилем.
Предложения приобрести водительское удостоверение встречаются не только на Facebook, но и в каналах Telegram. Сейчас, кажется, эти группы прекратили свою деятельность. Однако люди действительно покупали такие права, причем не прячась за анонимными аккаунтами. Есть случаи, когда деньги были внесены, но вместо обещанных четырёх недель прошло уже полгода, а удостоверения так и не появились.
Подделать латвийское водительское удостоверение очень сложно
В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) отметили, что такой способ получения водительских удостоверений не является чем-то новым - каждый год они выявляют поддельные права как в своих обслуживающих центрах, так и оказывая помощь Государственной полиции.
"Наше нынешнее водительское удостоверение признано самым защищенным в Европе, и подделать удостоверение современного дизайна очень сложно. Однако, хотя и редко, все же выявляются случаи подделки удостоверений старого образца", - отметил заместитель руководителя Департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс.
Малмейстерс подчеркнул, что сотрудники как CSDD, так и Государственной полиции, взяв в руки поддельные права, сразу могут определить, что они не настоящие.
Государственная полиция фиксирует в среднем пять случаев подделки удостоверений в месяц.
Заместитель руководителя отдела общественных связей Государственной полиции Ласма Грейдане также отметила, что подделать водительские удостоверения, выданные в Латвии, практически невозможно.
"Останавливая автомобиль, полицейский не только визуально сравнивает фото на удостоверении с водителем, но и проверяет информацию в своих системах - зарегистрировано ли такое удостоверение. Оно обязательно должно быть в системе", - рассказала она.
Обе институции подчеркивают, что создать такую подделку, которую примут за оригинал, невозможно.
Вся информация о водительских удостоверениях доступна в электронных системах. Если возникают подозрения по поводу иностранного удостоверения, Государственная полиция может проверить его через системы Европейского Союза (ЕС). Если удостоверение выдано в третьей стране, запрашивается информация от соответствующих учреждений этой страны.
За приобретение поддельного документа грозит до одного года лишения свободы.
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