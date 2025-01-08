Вампир, насильник, тиран: каким получился долгожданный "Носферату"

Германия, первая половина XIX века. Во время молитвы страдающей от одиночества юной Эллен (Лили-Роуз Депп) на нее нападает таинственная призрачная фигура. Спустя несколько лет супруг повзрослевшей Эллен - риэлтор Томас Хуттер (Николас Холт) - отправляется в Трансильванию, чтобы продать таинственному графу Орлоку (Билл Скарсгард) недвижимость в Германии. Эллен чувствует неладное, но не может отговорить мужа от поездки. Тем временем у Орлока оказываются свои планы как на наивного Томаса, так и на Эллен.

Фильм Роберта Эггерса "Носферату" Фото: SCANPIX

Понятие ремейка в случае с "Носферату" стоит возводить в квадрат, так как оригинальный фильм 1922 года и сам по факту был вольной экранизацией романа Брэма Стокера "Дракула". При этом немцы сделали из вампирской страшилки готически-романтическую историю о влюбленном в смертную девушку кровопийце, который не знает иного способа проявить симпатию, кроме как зомбировать и выпить кровь.

От всего этого в фильме Эггерса не осталось ни следа -

граф Орлок в исполнении Билла Скарсгарда (он же изобразил клоуна Пеннивайза в обновленной дилогии "Оно") тут не романтическая фигура, а чистый ужас без намека на философствования.

В эггерсовском Носферату очень тянет увидеть собирательный образ тирана, спятившего властного убийцы, тень которого в одной из сцен буквально накрывает целый город. Но и это может оказаться ложным посылом.