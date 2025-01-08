На церемонии вручения премии “Золотой глобус”, где предполагался вечерний наряд, актриса Кейт Уинслет появилась в белом брючном костюме, украшенном роскошной вышивкой.
Фото ⟩ Кейт Уинслет вместо вечернего платья выбрала брючный костюм. Можно ли так?
Оказывается, такой выбор не нарушает протокол одежды, так как изысканный костюм с брюками, а не с юбкой, также считается достойным вариантом для торжественного вечера.
Белый брючный костюм был создан модным домом Erdem.
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