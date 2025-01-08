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Фото Кейт Уинслет вместо вечернего платья выбрала брючный костюм. Можно ли так?

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Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

На церемонии вручения премии “Золотой глобус”, где предполагался вечерний наряд, актриса Кейт Уинслет появилась в белом брючном костюме, украшенном роскошной вышивкой.

Оказывается, такой выбор не нарушает протокол одежды, так как изысканный костюм с брюками, а не с юбкой, также считается достойным вариантом для торжественного вечера.

Белый брючный костюм был создан модным домом Erdem. 

Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix
Фото статьи
Фото: AP/Scanpix
Фото статьи
Фото: AP/Scanpix
Фото статьи
Фото: EPA/Scanpix

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