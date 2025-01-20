Я местный! Болдерая - ответ Голливуду, Glamurka и братья, которым не все равно

Разговор мы продолжили у самого "зимнего места" всего района, которое местные называют "водокачкой".

"Здесь выросло несколько поколений. Здесь на санках каталась я, мой старший сын, мой младший сын, и что-то мне подсказывает, что мой папа тоже здесь катался", - говорит Эрика.

Когда-то здесь находилась 25-метровая водонапорная башня, но в начале 2000-х из-за незаконно срытой дюны она оказалась под угрозой обрушения, поэтому её было решено снести. В 2004 году её подорвали, что стало запоминающимся моментом в жизни района.

Затем мы отправились в центр Болжераи, где бурлит жизнь - кафе, рестораны, костёл, магазины, салон красоты с необычным названием Glamurka, тату-мастерская и даже интернет-салон.

"Ты можешь родиться, прожить всю жизнь и умереть в Болдерае. У тебя нет необходимости выезжать в большой мир, потому что здесь есть всё - детские сады, школы, аптеки, магазины, зубные, парикмахерские, врачи, места досуга, скейтпарки, студия йоги, танцы. Всё, что ты хочешь делать, ты можешь делать в своём микрорайоне. Он очень развитый".

"Здесь есть Taverna. Я когда вечером в пятницу еду домой, вижу там полно людей - мужчины, женщины, танцы, гирлянды. Подозреваю, что это такой наш местный Tinder".