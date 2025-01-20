Как правильно - Болдерай или Болдерая? Сколько стоили буквы Bolderāja на въезде в район? Чего больше всего не хватает микрорайону? За чем в Болдераю приезжают жители других районов Риги? Что такое Glamurka и где находится местный Tinder? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".
Я местный! ⟩ Болдерая - ответ Голливуду, Glamurka и братья, которым не все равно
"Я местный" - это новый проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Болдерая.
Нашим проводником по району стала главный редактор TVNET Эрика Сташкевич, которая родилась в Болдерае, ходила здесь в школу и по-прежнему здесь живёт. "Мне очень нравится, что мой дом находится на берегу реки и в 10 минутах от меня есть море, а ещё есть лес, карьер. И каждый раз, когда мы думаем, куда бы переехать, я не нахожу настолько богатой флоры и фауны в микрорайонах Риги", - говорит Эрика.
Въезд в Болдераю украшают белые буквы Bolderāja, которые Эрика называет "ответом Голливуду". Они появились в 2022 году с целью способствовать ощущению принадлежности жителей района к Болдерае и узнаваемости окрестностей, а также создать визуальную идентичность района. Общая стоимость проекта составила 4598 евро.
Эти буквы дважды оказывались в центре скандала - спустя два месяца после их установки неизвестные вандалы раскрасили их в цвета российского флага, а ещё через год хулиганы красной краской нанесли на буквы текст на русском языке "С Днём Победы". Однако местные жители восприняли это как знак вандализма, активисты и Рижская дума буквально за сутки вернули буквам прежний вид.
Разговор мы продолжили у самого "зимнего места" всего района, которое местные называют "водокачкой".
"Здесь выросло несколько поколений. Здесь на санках каталась я, мой старший сын, мой младший сын, и что-то мне подсказывает, что мой папа тоже здесь катался", - говорит Эрика.
Когда-то здесь находилась 25-метровая водонапорная башня, но в начале 2000-х из-за незаконно срытой дюны она оказалась под угрозой обрушения, поэтому её было решено снести. В 2004 году её подорвали, что стало запоминающимся моментом в жизни района.
Затем мы отправились в центр Болжераи, где бурлит жизнь - кафе, рестораны, костёл, магазины, салон красоты с необычным названием Glamurka, тату-мастерская и даже интернет-салон.
"Ты можешь родиться, прожить всю жизнь и умереть в Болдерае. У тебя нет необходимости выезжать в большой мир, потому что здесь есть всё - детские сады, школы, аптеки, магазины, зубные, парикмахерские, врачи, места досуга, скейтпарки, студия йоги, танцы. Всё, что ты хочешь делать, ты можешь делать в своём микрорайоне. Он очень развитый".
"Здесь есть Taverna. Я когда вечером в пятницу еду домой, вижу там полно людей - мужчины, женщины, танцы, гирлянды. Подозреваю, что это такой наш местный Tinder".
Что касается хулиганской репутации района, по мнению Эрики, она преувеличена. "Мне кажется, это достаточно закапсулированный район, где все всех знают. Мне кажется, этот криминальный флёр на Болдераю навешивают все те, кто здесь не живёт, за этим достаточно много мифов, и это дружелюбный район", - считает Эрика.
Несмотря на закапсулированность, в Болдераю часто приезжают гости - когда-то за знаменитыми кебабами, а сейчас - на взморье и в Национальный парк Piejūra в Даугавгриве.
"Тут есть природная тропа, прогулка по которой занимает минут 15-20. Шикарная природная тропа в поле, которая приведёт тебя к морю немножко подальше от всех. Для меня это моё личное место силы, моя личная медитация и главная причина, почему я не уезжаю из этого микрорайона - это близость к морю".
Было бы неправильно приехать в Болдераю и не посетить Даугавгривскую крепость. Правда, как выяснилось, ворота крепости закрыты в рабочие дни и посетителей здесь ждут по выходным с 10 до 16 часов.
"Несколько лет подряд здесь был фестиваль, который назывался "Комета". Сюда приезжали нетипичные для местных люди - свободные, хиппи. Были мастер-классы, что-то про ментальное здоровье, специфическая музыка, перформансы. Мне кажется, местные никогда до этого не слышали такого количества англоязычной и латышской речи здесь", - вспоминает Эрика фестиваль, который прекратился, кажется, с началом пандемии коронавируса.
Галерея: Я местный/Болдерая
"Помимо всех красот, исторического наследия, деревянной застройки и моря, главная драгоценность Болдераи и Даугавгривы - это люди, которые здесь проживают", - говорит Эрика.
Именно к таким людям мы и решили отправиться в гости. Знакомьтесь, Артур и Владислав Яшкуль.
Оба родились и выросли в Болдерае, работают в Государственной пожарно-спасательной службе, а после работы проводят тренировки по боксу и кикбоксингу для местной молодёжи.
Важным человеком в становлении Влада и Артура был их отец, который 25 лет проработал командиром взвода в пожарно-спасательной службе и имеет высшую латвийскую награду Орден Трёх Звёзд за спасение людей. Рядом с ним на стене висит награда Влада за храбрость во время спасательных работ трагедии в Золитуде.
По словам братьев, сегодня интерес к этой профессии у молодёжи немного упал. "Ценности меняются, другие приоритеты и примеры. Мало показывают хороших примеров, какие-то видеоблогеры, криминальные разборки, а именно такие профессии, где человек зарабатывает своим трудом и умениями - это мало транслируется".
Подробнее о братьях Яшкуль - уже в следующем выпуске "Я местный"!
Если вы хотите стать героем района или знаете тех, о ком следует рассказать - пишите на почту rus.tvnet@tvnetgrupa.lv.
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