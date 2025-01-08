На улице Мукусалас в Риге столкнулись два автомобиля

По данным Госполиции, столкнулись автомобили Audi и Mercedes-Benz.

В результате аварии никто не пострадал, но движение на месте происшествия было затруднено.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из которых пострадали люди.

Ни в одной аварии не было более одной жертвы. Среди пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий один пешеход и один велосипедист.

За сутки было выявлено 467 административных нарушений, в том числе превышение разрешенной максимальной скорости движения - 159 раз.

Согласно данным, собранным полицией, трое водителей транспортных средств были за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а у еще одного концентрация алкоголя составляла от 0,5 до 1,5 промилле.

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