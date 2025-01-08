Видео Пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но съехал с дороги

В субботу, 4 января, около 23:00 сотрудники полиции, выполняя служебные обязанности, заметили автомобиль Mercedes Benz и приняли решение остановить его, чтобы проверить, находится ли водитель за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции включили на служебной машине специальные световые сигналы и потребовали водителя остановиться, однако он увеличил скорость и попытался скрыться.

Началась погоня, сотрудники полиции неоднократно требовали остановиться, но водитель игнорировал законные требования сотрудников полиции.

Водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, и он съехал с проезжей части.

Несмотря на это, водитель продолжал игнорировать законные требования правоохранителей, отказывался выйти из автомобиля и вел себя агрессивно.

Проведенная проверка на содержание алкоголя показала, что водитель находился за рулем с уровнем опьянения 1,37 промилле.

В связи с данным инцидентом в отношении мужчины начаты два административных процесса. За неподчинение лицу, уполномоченному проверять документы водителя транспортного средства, и за повторное или многократное игнорирование требования остановить транспортное средство. За это предусмотрен штраф в размере от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав на срок до пяти лет.

Кроме того, за невыполнение законных требований должностного лица или препятствование его деятельности, предусмотрено предупреждение или штраф для физического лица в размере до 700 евро.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.

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