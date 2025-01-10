16 апреля в Arēna Rīga состоится шоу легендарного хип-хоп-артиста Busta Rhymes.
В Риге выступит легенда хип-хопа Busta Rhymes
Busta Rhymes - артист, чье имя стало синонимом мастерства и инноваций в мире рэпа и хип-хопа. Он не похож ни на одного другого исполнителя, его уникальный стиль узнаваем с первых секунд и покорил поклонников по всему миру.
За свою карьеру, которая охватывает более трех десятилетий, музыкант выпустил множество золотых и платиновых альбомов, получил несколько престижных наград, и стал одним из самых популярных и уважаемых исполнителей в индустрии.
Busta Rhymes - многократный лидер мировых чартов, обладатель 12 номинаций Грэмми, автор культовых хитов - Gimme Some More, Touch It, Break Ya Neck. Артист сотрудничал с крупнейшими звездами мира - от Dr. Dre и Jay-Z до Mariah Carey.
Галерея: Busta Rhymes
Посетители концерта услышат все хиты артиста в живом исполнении.
Билеты поступят в продажу на сервисе Bilesuserviss.lv 13 января.
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