Россия все чаще использует в своих атаках на Украину беспилотники, которые используют оптоволоконные технологии для управления и передачи видео, что позволяет им эффективно обходить системы радиоэлектронной борьбы Украины, утверждает Институт изучения войны (ISW).
По словам представителя украинской бригады, эти беспилотники используются по всей линии фронта, однако их применение пока не носит системного характера.
Волоконно-оптические дроны имеют некоторые недостатки. Они медленнее и менее маневренны, что делает их более уязвимыми для огня стрелкового оружия.
По словам российского "военного корреспондента", россияне были первыми, кто успешно интегрировал такую технологию в боевые действия в Украине. Однако он также предупредил, что украинские вооруженные силы вскоре разработают аналогичные технологии.
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