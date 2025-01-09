По словам представителя украинской бригады, эти беспилотники используются по всей линии фронта, однако их применение пока не носит системного характера.

Волоконно-оптические дроны имеют некоторые недостатки. Они медленнее и менее маневренны, что делает их более уязвимыми для огня стрелкового оружия.

По словам российского "военного корреспондента", россияне были первыми, кто успешно интегрировал такую ​​технологию в боевые действия в Украине. Однако он также предупредил, что украинские вооруженные силы вскоре разработают аналогичные технологии.

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