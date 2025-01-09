Фильм "Где граница?" - это история и о жителях Латвии - свободной европейской демократической страны, которые ездят в Минск "как к себе домой", потому что дёшево, красиво и по-русски. Это о тех жителях Латвии, которых "не касается политика".

Кто они - люди, которые были вынуждены покинуть дом для того, чтобы не лишиться самого дорогого - свободы? Кто они - политзаключённые, которые погибли в белjрусских тюрьмах? Кто они - люди, которым наплевать на собственную безопасность и "политику"? Всё это в большом документальном проекте "Где граница?", премьера которого состоится 31 января, в Даугавпилсе в Институте культуры New East (улица 18 ноября, 41A).

Программа премьерного вечера: 17:00 - Начало. Приятные и неприятные разговоры о политике

- Начало. Приятные и неприятные разговоры о политике 17:30 - Показ документального фильма "Где граница?"

- Показ документального фильма "Где граница?" 18:30 - Панельная дискуссия с героями фильма и вопросы из зала

Весь вечер будет работать мастерская по написанию писем политзаключённым в Беларусь. Организаторы мастерской - белорусское женское общество Māra и инициатива "Майстэрня паштовак салiдарнасцi". Каждый желающий сможет отправить письмо поддержки тем, кто оказался в тюрьмах за свои убеждения.

Автор фильма: Владислава Романова,

Владислава Романова, Журналист: Анжелика Литвиновича,

Анжелика Литвиновича, Голос политзаключённых в фильме: Вадим Богданов,

Вадим Богданов, Дизайнер: Анете Кексе.

Присоединяйтесь к дискуссии и поддержите тех, кто борется за свободу. Жыве Беларусь!

Бесплатные билеты можно получить ЗДЕСЬ.

Количество мест ограничено.

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