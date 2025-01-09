В пятницу, 10 января, в Латвии будет облачно, туманно и дождливо, в первой половине дня в отдельных районах Курземе и Северного Видземе пройдет сильный снег, прогнозируют синоптики.
Пятница будет богата осадками
Условия вождения на основных дорогах улучшатся. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный восточный и южный ветер, в Курземе - северный и северо-восточный.
В Риге день будет дождливым, временами с сильным дождем, но вечером существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый или умеренный. Температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.
Галерея: Дождь в Риге
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