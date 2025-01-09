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Alexandra Nekrasova
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Пятница будет богата осадками

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Фото: Midjourney/TVNET

В пятницу, 10 января, в Латвии будет облачно, туманно и дождливо, в первой половине дня в отдельных районах Курземе и Северного Видземе пройдет сильный снег, прогнозируют синоптики.

Условия вождения на основных дорогах улучшатся. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и южный ветер, в Курземе - северный и северо-восточный.

В Риге день будет дождливым, временами с сильным дождем, но вечером существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый или умеренный. Температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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