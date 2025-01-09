ВИДЕО Хакеры получили доступ к котлу Латвийского министра и подожгли зерносушилку

По словам Тейланса, ранее кибератаки в основном были направлены на государственные учреждения, но в последнее время объектами стали компании и частные дома. Основная проблема, по его словам, заключается в недостаточно защищенных системах, которые управляют различными устройствами удалённо.

Тейланс рассказал о нескольких серьезных случаях. Например, активисты, связанные с российской агрессией, получили доступ к инфраструктуре крупной зерносушилки. Она была подключена к системе умного управления, но была неправильно настроена. Хакерам удалось вызвать возгорание зерна.

К счастью, проблема была вовремя замечена и решена. Подобные атаки наблюдались и на системы охлаждения молочных продуктов.

Еще один инцидент произошел с отопительным котлом, принадлежащим одному из латвийских министров. Тейланс подчеркнул, что важно, чтобы установщики умных устройств знали основы кибергигиены и следили за их применением.

Органы кибербезопасности продолжают мониторить ситуацию. При обнаружении уязвимостей провайдерам направляются уведомления с просьбой предупредить конечных пользователей. Эти предупреждения важно не игнорировать, чтобы избежать возможных инцидентов.

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