Всего за полторы недели до своей инаугурации на пост президента США Трамп в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил губернаторам от Республиканской партии, что Путин "хочет встретиться, и мы это организовали".

"Президент Путин хочет встретиться, он публично сказал об этом, и мы должны положить конец этой войне, этому кровавому хаосу", - заявил Трамп.

Трамп никогда не выдвигал конкретных предложений по перемирию или мирному соглашению, а также часто критиковал масштабную помощь, оказываемую США Украине.

В то же время он часто высмеивает президента Украины Владимира Зеленского, называя его "продажным". При этом в Вашингтоне вызывает смущение то, что Трамп редко критикует Путина и даже хвалит российского лидера. Он также ставит под сомнение участие США в НАТО.

На этой неделе в ходе пресс-конференции Трамп не исключил, что после инаугурации, которая состоится 20 января, может встретиться с Путиным.

Во время своей президентской кампании Трамп часто хвалил свои отношения с Путиным и говорил, что мог бы закончить войну в Украине "за 24 часа", но не давал пояснений этому утверждению.

Украина уже почти три года борется с полномасштабным российским вторжением при помощи Запада.

Киев опасается, что после вступления Трампа в должность помощь США Украине будет резко сокращена. В своем новогоднем обращении президент Украины Зеленский призвал Вашингтон не сокращать помощь Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!