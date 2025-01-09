Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа пересматривает свою стратегию завершения войны между Россией и Украиной. Как сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники, внутри команды сохраняются сомнения относительно того, каким образом достичь мира без повторения ошибок прошлых администраций.
Команда Трампа опасается, что ее решения по Украине могут повторить афганскую катастрофу
Издание ссылается на европейских чиновников, которые в последние недели обсуждали с представителями команды Трампа возможные пути завершения войны. По их словам, американская сторона пока не определилась с окончательной стратегией.
"Команда Трампа одержима демонстрацией силы и желанием выглядеть мощно, поэтому они тщательно обдумывают свой подход к Украине", - цитирует Financial Times одного из участников обсуждений.
Новоизбранный президент и его ближайшие советники опасаются, что их решения по Украине могут быть восприняты как повторение "катастрофического" вывода войск США из Афганистана в период президентства Джо Байдена.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов после своей инаугурации. Его команда заявляет, что этот срок может составить несколько месяцев, а специальный представитель по вопросам Украины и России Кейт Келлог пообещал добиться мира в течение 100 дней.
Европейские союзники США воспринимают заявления Трампа как сигнал, что Вашингтон не планирует сразу прекращать военную помощь Украине. США остаются крупнейшим военным спонсором Киева, и опасения о сокращении поддержки вызывали беспокойство после победы Трампа на выборах.
С другой стороны, Москва, по сообщениям Reuters, готова обсуждать перемирие с Трампом, но не планирует уступать значительные территории или прекращать противодействие вступлению Украины в НАТО.
Кейт Келлог заявил, что Трамп намерен "спасти Украину", не уступая Владимиру Путину. Тем не менее конкретные шаги новой администрации остаются под вопросом, а заявления о мире за "100 дней" или "24 часа" воспринимаются как смелые обещания, требующие практического подтверждения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!