Команда Трампа опасается, что ее решения по Украине могут повторить афганскую катастрофу

Издание ссылается на европейских чиновников, которые в последние недели обсуждали с представителями команды Трампа возможные пути завершения войны. По их словам, американская сторона пока не определилась с окончательной стратегией.

"Команда Трампа одержима демонстрацией силы и желанием выглядеть мощно, поэтому они тщательно обдумывают свой подход к Украине", - цитирует Financial Times одного из участников обсуждений.

Новоизбранный президент и его ближайшие советники опасаются, что их решения по Украине могут быть восприняты как повторение "катастрофического" вывода войск США из Афганистана в период президентства Джо Байдена.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов после своей инаугурации. Его команда заявляет, что этот срок может составить несколько месяцев, а специальный представитель по вопросам Украины и России Кейт Келлог пообещал добиться мира в течение 100 дней.

Европейские союзники США воспринимают заявления Трампа как сигнал, что Вашингтон не планирует сразу прекращать военную помощь Украине. США остаются крупнейшим военным спонсором Киева, и опасения о сокращении поддержки вызывали беспокойство после победы Трампа на выборах.

С другой стороны, Москва, по сообщениям Reuters, готова обсуждать перемирие с Трампом, но не планирует уступать значительные территории или прекращать противодействие вступлению Украины в НАТО.

Кейт Келлог заявил, что Трамп намерен "спасти Украину", не уступая Владимиру Путину. Тем не менее конкретные шаги новой администрации остаются под вопросом, а заявления о мире за "100 дней" или "24 часа" воспринимаются как смелые обещания, требующие практического подтверждения.

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