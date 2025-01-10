Снег и лед затрудняют движение на дорогах в большинстве районов Латвии

Условия движения на основных дорогах удовлетворительные только в Латгалии, на юге Видземе и на Бауском шоссе от Мисы до литовской границы, где проезжая часть уже обработана, но идет сильный дождь.

Скользкие дороги чистятся и посыпаются. Чтобы улучшить условия движения, в пятницу утром на дорогах работают 108 машин зимней службы.

Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке, начиная с основных дорог, затем на региональных и местных.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия и выделять дополнительное время на поездку, а также выбирать скорость и дистанцию движения в соответствии с состоянием дорожного покрытия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!