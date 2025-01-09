ВИДЕО "Гордость Латвии" из Иецавы получил счет на 27 000 евро

Весной Арнис решил сменить оператора и перевести номера своей благотворительной организации к другому провайдеру. Однако при попытке расторгнуть договор с Bite он столкнулся с неожиданными расходами.

Арнис обратился к менеджеру компании, чтобы узнать сумму, необходимую для расторжения договора. По его словам, ему сообщили, что это обойдется более чем в 13 000 евро. Новая компания, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), предложила покрыть половину этой суммы, если он станет их клиентом, а оставшуюся часть Арнис оплатил самостоятельно.

Однако спустя некоторое время он получил счет на 27 365 евро. По данным Bite, сумма связана с 50 SIM-картами, каждая из которых стоит 391 евро.

Арнис утверждает, что никогда не запрашивал 50 SIM-карт и не понимает, почему должен такие деньги. Он отрицает факт оплаты первого счета.

Bite настаивает, что стороны договорились о подключении 50 SIM-карт, и Арнис оплатил первый счет. По словам представителя компании Уны Ахуны-Озолы, после прекращения оплаты был выставлен счет за полный объем подключений.

Арнис продолжает утверждать, что не понимает, почему он должен компании такую сумму, и намерен бороться за справедливость.

Видео: Сюжет Bez tabu

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