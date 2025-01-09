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Скинхеда обвиняют в насилии над панком и ненависти к гражданину Шри-Ланки

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Прокуратура выдвинула обвинения представителю субкультуры скинхедов и его подруге по делу о разжигании расовой ненависти к гражданину Шри-Ланки, а также о нападении на представителя панк-субкультуры. Обвинения включают публикацию провокационного контента в социальных сетях, угрозы и физическое насилие.

Согласно информации прокуратуры, мужчина, причастный к субкультуре скинхедов, разместил в TikTok видео с призывами к этнической и расовой ненависти, основыванных на идеях неонацизма.

Он и его подруга организовали нападение на представителя панк-субкультуры, сняли это на видео и разместили в TikTok и Telegram. Мужчина угрожал жертве ножом, оскорблял и унижал ее.

Также пара подошла к гражданину Шри-Ланки, вступила в агрессивный разговор, мужчина угрожал ему ножом, а женщина зафиксировала это на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсетях.

Служба государственной безопасности отмечает рост числа молодых людей, заинтересованных в идеологиях правого экстремизма. Они активно делятся своими взглядами в соцсетях и ищут единомышленников как в Латвии, так и за ее пределами.

Для предотвращения распространения экстремистских идей усилены меры контроля, а также ведется работа по идентификации и привлечению к ответственности поддерживающих насилие экстремистов.

В прошлом году суды Латвии уже вынесли несколько приговоров скинхедам за нападения на иностранцев. Например, двое получили условные сроки и пробационное наблюдение за нападение на гражданина Камеруна.

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