Согласно информации прокуратуры, мужчина, причастный к субкультуре скинхедов, разместил в TikTok видео с призывами к этнической и расовой ненависти, основыванных на идеях неонацизма.

Он и его подруга организовали нападение на представителя панк-субкультуры, сняли это на видео и разместили в TikTok и Telegram. Мужчина угрожал жертве ножом, оскорблял и унижал ее.

Также пара подошла к гражданину Шри-Ланки, вступила в агрессивный разговор, мужчина угрожал ему ножом, а женщина зафиксировала это на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсетях.

Служба государственной безопасности отмечает рост числа молодых людей, заинтересованных в идеологиях правого экстремизма. Они активно делятся своими взглядами в соцсетях и ищут единомышленников как в Латвии, так и за ее пределами.

Для предотвращения распространения экстремистских идей усилены меры контроля, а также ведется работа по идентификации и привлечению к ответственности поддерживающих насилие экстремистов.

В прошлом году суды Латвии уже вынесли несколько приговоров скинхедам за нападения на иностранцев. Например, двое получили условные сроки и пробационное наблюдение за нападение на гражданина Камеруна.

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