Генпрокурор: бывший глава госканцелярии фигурирует в деле о полетах Кариньша

На просьбу журналиста агентства LETA подтвердить, был ли экс-глава Госканцелярии Янис Цитсковскис признан подозреваемым или имеет статус лица, в отношении которого начато уголовное дело, генеральный прокурор Юрис Стуканс ответил, что "по крайней мере" он имеет статус лица, в отношении которого начато уголовное дело. Однако подтвердить, является ли Цитсковскис подозреваемым, Стуканс не смог.

"Статус "лицо, в отношении которого начато уголовное дело" у него есть. Это я могу утверждать, потому что он участвовал в процессе и был допрошен. Это означает, что закон предоставляет ему право на защиту", - отметил Стуканс.

KNAB, занимающийся расследованием дела, еще в конце прошлого года подтвердил агентству LETA, что в рамках расследования имеются два лица с правом на защиту. На момент совершения предполагаемых правонарушений оба этих лица работали в Государственной канцелярии.