Бывший глава Государственной канцелярии Янис Цитсковскис получил статус лица, против которого начато уголовное дело, в рамках расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возможной растрате средств на чартерные рейсы экс-премьера Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщил генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс в эфире программы Krustpunktā на Латвийском радио.
Генпрокурор: бывший глава госканцелярии фигурирует в деле о полетах Кариньша
На просьбу журналиста агентства LETA подтвердить, был ли экс-глава Госканцелярии Янис Цитсковскис признан подозреваемым или имеет статус лица, в отношении которого начато уголовное дело, генеральный прокурор Юрис Стуканс ответил, что "по крайней мере" он имеет статус лица, в отношении которого начато уголовное дело. Однако подтвердить, является ли Цитсковскис подозреваемым, Стуканс не смог.
"Статус "лицо, в отношении которого начато уголовное дело" у него есть. Это я могу утверждать, потому что он участвовал в процессе и был допрошен. Это означает, что закон предоставляет ему право на защиту", - отметил Стуканс.
KNAB, занимающийся расследованием дела, еще в конце прошлого года подтвердил агентству LETA, что в рамках расследования имеются два лица с правом на защиту. На момент совершения предполагаемых правонарушений оба этих лица работали в Государственной канцелярии.
Согласно закону право на защиту имеют лица, в отношении которых выдвинуты предположения или утверждения о совершении уголовного деяния. KNAB не уточнил, какой из предусмотренных законом процессуальных статусов (лицо, в отношении которого начато уголовное дело, или подозреваемый) был применен к этим двум лицам.
Ранее сообщалось, что в конце марта 2024 года Генеральная прокуратура начала уголовное производство и передала дело для расследования в KNAB. Дело касается возможных растрат, связанных с использованием чартерных рейсов в командировках бывшего премьер-министра.
По результатам проверки прокуратуры установлено, что на организацию специальных чартерных рейсов в период с 2021 по 2023 год было потрачено больше средств, чем предусматривали договоры с туристическими агентствами.
На основании выявленных фактов прокурор решила начать уголовное производство по статье УК о возможных растратах в особо крупном размере.
Согласно выводам Государственной комиссии (VK), незаконные и неэкономичные действия при организации специальных рейсов премьер-министра нанесли совокупный ущерб бюджетам Латвии и Европейского союза на сумму около 545 000 евро.
VK указала, что решения о специальных рейсах и их реализации фактически принимались и осуществлялись как самим премьер-министром Кариньшем, так и его аппаратом, включая Государственную канцелярию. На тот момент руководителем аппарата премьер-министра был депутат Сейма Янис Патмалниекс, а Госканцелярию возглавлял Янис Цитсковскис.
Изначально в рамках скандала вокруг рейсов Кариньша Цитсковскис был временно отстранен от должности распоряжением премьер-министра Эвики Силини. Решение основывалось на промежуточном отчете служебной комиссии, выявившей нарушения норм законодательства.
Позднее Цитсковскис покинул пост руководителя Госканцелярии.
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