Начато уголовное дело по факту угона автомобиля и вождения в пьяном виде

Инцидент произошел в ночь на 9 января. Около 00:30 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля с частной территории в Угале. Полицейские обнаружили автомобиль и его водителя, у которого было зафиксировано 2,53 промилле алкоголя, около 03:00 в Талсском крае, в волости Гибули.

Как сообщили в полиции, предварительное расследование показало, что инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя. Между мужчинами возник конфликт, после чего один из них угнал автомобиль Volkswagen, принадлежавший другому лицу. Угон был облегчен тем, что автомобиль не был заперт, а ключи остались в салоне, что позволило злоумышленнику легко завести машину.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по двум статьям: угон транспортного средства и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав.

Согласно Уголовному закону Латвии, за угон транспортного средства предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа. Возможно также конфискация имущества.

За управление транспортным средством без соответствующих водительских прав и в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, а также лишения права управления транспортными средствами на срок до пяти лет.

Полиция продолжает досудебное расследование и настоятельно напоминает гражданам о необходимости защищать свои транспортные средства. Владельцев призывают запирать двери автомобилей, закрывать окна и не оставлять ключи в салоне.

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