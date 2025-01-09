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Передано в прокуратуру дело о крупной неуплате налогов и легализации незаконных средств

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Здание Службы госдоходов
Здание Службы госдоходов Фото: Paula Čurkste/LETA

В декабре 2024 года Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвии (VID) передало в прокуратуру дело о привлечении к уголовной ответственности двух лиц. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно полученных средств в крупных объемах, сообщает VID.

Уголовное производство было начато в апреле 2022 года. В рамках предварительного следствия сотрудники VID провели процессуальные действия в нескольких регионах Латвии, включая Ригу, Икшкиле, Огре, а также в Елгавском, Цесисском и Смилтенском краях. Были проведены 18 обысков в местах, связанных с хозяйственной деятельностью компании, а также в жилищах, офисах и автомобилях фигурантов дела.

В результате обысков изъяты значимые для расследования доказательства: наличные деньги, печати, устройства для интернет-банкинга, компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и даже наркотические вещества.

Следствие установило, что зарегистрированная в Латвии компания, занимавшаяся грузоперевозками, в период с апреля 2019 года по март 2022 года вносила в свои бухгалтерские документы и налоговые декларации по НДС фиктивные сделки. Это вводило в заблуждение налоговые органы и позволяло компании незаконно уменьшать сумму НДС, подлежащую уплате в государственный бюджет.

Таким образом, государственный бюджет недополучил 67 630,44 евро.

В результате этих действий руководитель компании получил крупные суммы денег, которые должен был уплатить как НДС. Вместо этого средства переводились на счета фиктивных компаний, контролируемых сообщниками. После этого деньги снимались наличными в банкоматах и возвращались владельцу компании.

Таким образом, с помощью сообщника было легализовано не менее 99 316,86 евро незаконно полученных средств.

В рамках уголовного дела начат процесс по изъятию преступно полученного имущества. Кроме того, выделены отдельные производства, в частности по статье о мошенничестве и внесении фиктивных сделок в налоговые декларации.

Согласно статье 19 Уголовного процесса, никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в установленном законом порядке.

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