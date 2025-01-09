В среду, 8 января, в полицейский участок поступило заявление от жительницы Лиепаи. Мошенники убедили женщину, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия за границей.

Как выяснила полиция, первой женщине позвонила мошенница, которая представилась внучкой. Она заявила, что попала в аварию, и что ей вскоре позвонит "сотрудник полиции", чтобы объяснить ситуацию. Следующий звонок поступил от мужчины, который выдал себя за полицейского. Он сообщил, что для решения проблемы требуется сумма в 30 000 евро.

Во время разговора мошенник настойчиво повторял: "Оставайтесь на линии, никому не звоните", подталкивая женщину к немедленным действиям. В результате потерпевшая отдала свои сбережения - 10 000 евро - курьеру, которого отправили мошенники.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

В тот же день в полицейский участок поступило заявление от жительницы Елгавы. В данном случае мошенники заявили, что ее дочь попала в аварию, и для "выручки" требуется крупная сумма денег.

Женщина поверила рассказу мошенников и подготовила 37 000 евро, которые передала курьеру, также нанятому мошенниками. Полиция возбудила уголовное дело.

Государственная полиция напоминает, что сотрудники полиции и других государственных учреждений не звонят с просьбами о передаче наличных денег, банковских карт или данных банковских счетов. Такие звонки следует немедленно прерывать. Если возникают сомнения, рекомендуется перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте учреждения.

Кроме того, полиция настоятельно предупреждает граждан о рисках, связанных с подозрительными предложениями работы, особенно связанными с передачей или получением посылок.

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