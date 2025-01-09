Эвакуация российского оружия и техники из Сирии оказалась под угрозой после падения режима Башара Асада. Новые сирийские власти отказываются разрешить заход российского судна в порт Тартуса, где расположена единственная зарубежная база Военно-морского флота России. Об этом свидетельствуют данные MarineTraffic, сообщения OSINT-аналитиков и публикации так называемых Z-военкоров.
Новая сирийская власть блокирует доступ российского судна к базе в Тартусе
Грузовое судно Sparta II вышло из Балтийска, Калининградская область, 11 декабря и прибыло к берегам Сирии 5 января. Однако с тех пор судно более четырех дней дрейфует неподалеку от порта Тартуса, не получив разрешения на вход.
По сообщениям, опубликованным в телеграм-канале "Рыбарь", судно Sparta II, ранее перевозившее оборудование из Крыма в Сирию и включенное в санкционный список США, не было допущено в порт представителями группировки Хайят Тахрир аш-Шам (HTS). Эта группировка сыграла ключевую роль в свержении режима, лояльного Кремлю.
Издание Maritime Executive отмечает, что эвакуация базы Тартуса фактически остановлена. Спутниковые снимки Maxar показывают, что российские военные завезли в порт значительное количество техники, включая более 100 грузовиков, а также демонтировали системы противовоздушной обороны. Однако техника остается на базе и не перемещена к причалам, где отсутствуют пришвартованные суда.
Единственный способ эвакуации российского персонала и техники из Сирии сейчас - авиабаза Хмеймим, куда регулярно совершают рейсы самолеты Министерства обороны России, пишет OSINT-аналитик Оливер Александр. Для наблюдения за Sparta II в Средиземное море была направлена американская патрульная авиация P-8A Poseidon.
Российский флот покинул базу Тартус в начале декабря, вскоре после того, как сирийские боевики начали наступление на Дамаск, завершив почти 25-летнее правление Асада. Кремль ведет переговоры с новой властью Сирии, чтобы сохранить военные базы в стране, заявил 16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия использует дипломатические и военные каналы, чтобы донести до ключевых игроков региона - от сирийской оппозиции до США, Израиля и Великобритании - свое намерение предпринять "значительные военные усилия в случае угрозы персоналу в Тартусе или Хмеймиме", сообщило The Moscow Times со ссылкой на российского дипломата.
Однако, как отмечают источники в дипломатических кругах, если Россия потеряет контроль над портом Тартуса и базой в Хмеймиме, это приведет к полному уходу российских войск из Сирии. Максимальная численность российского военного контингента в стране во время активной поддержки режима Асада составляла десятки тысяч солдат. Теперь же российские силы оказались заблокированными после того, как сирийская оппозиция взяла под контроль территории, где находятся обе базы.
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