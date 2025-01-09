Российский флот покинул базу Тартус в начале декабря, вскоре после того, как сирийские боевики начали наступление на Дамаск, завершив почти 25-летнее правление Асада. Кремль ведет переговоры с новой властью Сирии, чтобы сохранить военные базы в стране, заявил 16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия использует дипломатические и военные каналы, чтобы донести до ключевых игроков региона - от сирийской оппозиции до США, Израиля и Великобритании - свое намерение предпринять "значительные военные усилия в случае угрозы персоналу в Тартусе или Хмеймиме", сообщило The Moscow Times со ссылкой на российского дипломата.

Однако, как отмечают источники в дипломатических кругах, если Россия потеряет контроль над портом Тартуса и базой в Хмеймиме, это приведет к полному уходу российских войск из Сирии. Максимальная численность российского военного контингента в стране во время активной поддержки режима Асада составляла десятки тысяч солдат. Теперь же российские силы оказались заблокированными после того, как сирийская оппозиция взяла под контроль территории, где находятся обе базы.

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