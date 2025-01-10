Чем "Рамштайн" помог Украине и что будет с приходом Трампа?

Американские чиновники накануне 25-го заседания "Рамштайна" отчитались, что за время существования формата, объединившего почти 50 государств-союзников, не менее 126 миллиардов долларов было выделено Украине на вооружение, обучение персонала и оборудование. Из них США предоставили около 66 миллиардов долларов - чуть больше половины. Вклад ФРГ, по данным министерства обороны, стал вторым по объему - около 28 миллиардов евро.

Вся эта поддержка, как отметила в среду заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в конечном итоге помогла Украине выстоять. "Думаю, вполне ясно, что контактная группа - это больше, чем просто общее понимание, это - общая задача", - подытожила она.

Эксперт по вопросам безопасности Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP) в разговоре с агентством France-Presse назвал формат Рамштайн "чрезвычайно центральным" для поддержки Украины за почти три года, что продолжается полномасштабная война РФ. Благодаря гибкости этого формата, говорит Майстер, были приняты "практические для Украины решения", а еще "Рамштайн" облегчил координацию между НАТО, ЕС и странами-членами, и, несмотря на очевидную ведущую роль США, европейские государства также в полной мере использовали свое влияние, добавил берлинский эксперт.

Что будет с "Рамштайном" после прихода Трампа в Белый дом?