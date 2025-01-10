В субботу синоптики не ждут обильных осадков

Облачность в субботу будет не такой плотной, как в пятницу, с небольшими просветами. Местами ожидается небольшой дождь и снег, наиболее интенсивный снегопад ждут ночью и утром в южной части Курземе.

Ночью автодороги обледенеют. Температура воздуха в течение дня составит -2...+2 градуса.

Ночью и утром в Курземе ожидается порывистый восточный ветер, в Земгале - юго-восточный, порывами до 13 метров в секунду. Вечером в субботу по всей стране ветер ослабнет.

В Риге осадков не ожидается, небо преимущественно будет облачным. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а вечер субботы прогнозируется безветренный. Температура воздуха составит 0...+1 градус.

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