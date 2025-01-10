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Метель в Эстонии: несколько авиарейсов перенаправлены из Таллинна в Ригу

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Самолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку Фото: Schutterstock.com

Во второй половине дня в пятницу из-за метели Таллиннский аэропорт перенаправил входящие рейсы в Ригу, пишет Postimees.

Сообщается, что в Ригу был направлен рейс немецкой авиакомпании Lufthansa из Франкфурта и рейс польской авиакомпании LOT из Варшавы.

Отменено и несколько исходящих рейсов, среди них - рейс латвийской авиакомпании airBaltic в Вильнюс, свидетельствует информация на сайте Таллиннского аэропорта.

Как уже сообщалось, в пятницу в Эстонии идет сильный снег, из-за чего осложнено движение на дорогах.

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