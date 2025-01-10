Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: состояние двух детей крайне тяжелое

Пострадавшим детям оказана хирургическая и другая помощь. Также детям и их семьям будет оказана психологическая поддержка, сообщили в больнице.

В BKUS напомнили о необходимости пристегиваться ремнями безопасности в транспортном средстве, в том числе важно следить за тем, чтобы дети были пристегнуты во время поездки.

Как сообщила Латвийскому телевидению главврач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевича, больница располагает информацией о том, что пассажиры микроавтобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.

Государственная полиция возбудила по факту аварии уголовный процесс.

Как сообщалось, в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети из хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planēta, погибла одна из дирижеров хора.

Председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш сообщил, что трое пострадавших детей доставлены в Рижскую детскую клиническую университетскую больницу, еще трое находятся в Тукумской больнице. Второй дирижер хора доставлена в Талсинскую больницу.

Участники хора Nošu planēta и вокальной студии вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс на микроавтобусе, который в Страздской волости Талсинского края столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщили в самоуправлении, в результате аварии погибла Анитра Ниедре, дирижер хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, художественный руководитель вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры Mazā prinča planēta и дирижер женского хора Venda, а травмы получила дирижер Рудите Талберга.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!