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В округе Андрейсалы спасены два провалившихся под лед мальчика

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Полиция спасает ребенка на льду водоема
Полиция спасает ребенка на льду водоема Фото: @RigasPP

В среду сотрудники муниципальной полиции Риги спасли двух мальчиков, которые провалились под лед.

В среду незадолго до 15 часов, патрулируя в округе Андрейсалы, сотрудники полиции заметили на водоеме улицы Рупниецибас двух несовершеннолетних детей, которые играли на льду.

Через несколько секунд лед не выдержал их вес, и оба ребенка оказались в воде. Стражи порядка остановили оперативное транспортное средство и поспешили на помощь.

Мальчикам дали указание держаться за лед, пока им не протянут руку помощи. Одному из детей удалось выбраться на берег своими силами, а за вторым поспешил один из полицейских.

Параллельно информация о происходящем была передана Пожарно-спасательной службе и Службе неотложной медицинской помощи.

Благодаря присутствию полиции, спустя короткое время и второй ребенок был удачно вытащен из воды и доставлен на берег.

О произошедшем были проинформированы родителей детей. Вскоре на место происшествия прибыли медики, которые смотрели детей и пришли к выводу, что госпитализация им не нужна. Дети переданы родителям.

Полиция напоминается, что с декабря прошлого года действует запрет находиться на льду всех водоемов Риги. Несмотря на то, что в Риге не было основательных морозов, на отдельных водоемах образовался хрупкий слой льда, находиться на котором опасно для жизни. Невинные игры на таком льду могут закончиться трагически.

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