В округе Андрейсалы спасены два провалившихся под лед мальчика

В среду незадолго до 15 часов, патрулируя в округе Андрейсалы, сотрудники полиции заметили на водоеме улицы Рупниецибас двух несовершеннолетних детей, которые играли на льду.

Через несколько секунд лед не выдержал их вес, и оба ребенка оказались в воде. Стражи порядка остановили оперативное транспортное средство и поспешили на помощь.

Мальчикам дали указание держаться за лед, пока им не протянут руку помощи. Одному из детей удалось выбраться на берег своими силами, а за вторым поспешил один из полицейских.

🚨🌊@RigasPP steidzas palīgā diviem ledū ielūzušiem zēniem. Vienam no zēniem izdevās nokļūt krastā paša spēkiem, taču otram zēnam steidzās pakaļ viens no policistiem.

Plašāk: https://t.co/TCrxS5TSl3 pic.twitter.com/eVGSXWKnl5 — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) January 10, 2025

Параллельно информация о происходящем была передана Пожарно-спасательной службе и Службе неотложной медицинской помощи.

Благодаря присутствию полиции, спустя короткое время и второй ребенок был удачно вытащен из воды и доставлен на берег.

О произошедшем были проинформированы родителей детей. Вскоре на место происшествия прибыли медики, которые смотрели детей и пришли к выводу, что госпитализация им не нужна. Дети переданы родителям.

Полиция напоминается, что с декабря прошлого года действует запрет находиться на льду всех водоемов Риги. Несмотря на то, что в Риге не было основательных морозов, на отдельных водоемах образовался хрупкий слой льда, находиться на котором опасно для жизни. Невинные игры на таком льду могут закончиться трагически.

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