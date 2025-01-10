На Бауском шоссе легковушка, избегая столкновения, врезалась в автобусную остановку

Государственная полиция получила информацию о том, что в Иецавской волости Бауского края неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, двигаясь по направлению из Иецавы с сторону Бауски, необоснованно выехал на встречную полосу. Мужчина, двигавшийся на автомобиле Toyota по направлению из Бауски в Иецаву, чтобы избежать столкновения, съехал с проезжей части дороги и врезался в автобусную остановку "Смедес".

В результате ДТП люди не пострадали, полиция начала административный процесс.

В свою очередь в Пожарно-спасательной службе сообщили, что спасатели при помощи лебедки вытащили автомобиль с остановки. Водитель выбрался из транспортного средства собственными силами.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 123 ДТП, в пяти авариях пострадали семь человек, в том числе три пешехода, в одном инциденте есть погибший.

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