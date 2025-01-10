Украина поразила склад боеприпасов и дронов в Ростовской области РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) поразили в ночь на пятницу, 10 января, российский склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области РФ, сообщил источник DW в спецслужбе. По его словам, для нанесения удара были использованы дроны СБУ, которые "перегрузили" российскую противовоздушную оборону (ПВО), после чего по объекту ударили украинской ракетой "Нептун".

"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - отметил представитель спецслужбы.

Он сослался также на сообщения жителей Ростовской области, которые в социальных сетях жаловались на звуки пролетающих дронов и сильный взрыв после удара "Нептуном", после чего обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, что свидетельствует о вторичной детонации боеприпасов.

Удара по складу в Ростове в отчете российских властей нет