СБУ и ВМС ВСУ поразили склад хранения боеприпасов и разведывательных беспилотников в Ростовской области РФ. Для удара использовали ударные дроны и ракету "Нептун", рассказали источники DW.
Украина поразила склад боеприпасов и дронов в Ростовской области РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) поразили в ночь на пятницу, 10 января, российский склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области РФ, сообщил источник DW в спецслужбе. По его словам, для нанесения удара были использованы дроны СБУ, которые "перегрузили" российскую противовоздушную оборону (ПВО), после чего по объекту ударили украинской ракетой "Нептун".
"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - отметил представитель спецслужбы.
Он сослался также на сообщения жителей Ростовской области, которые в социальных сетях жаловались на звуки пролетающих дронов и сильный взрыв после удара "Нептуном", после чего обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, что свидетельствует о вторичной детонации боеприпасов.
Удара по складу в Ростове в отчете российских властей нет
Региональные власти РФ рано утром 10 января сообщили о массированной атаке дронов в Ростовской области, однако в этом отчете не упоминался удар по складу под Ростовом. Как написал в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, российские силы ПВО за ночь сбили 16 дронов. По предварительным данным, никто не пострадал.
"По состоянию на 07.13 в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 07.35 полная ликвидация пожара", - дополнил он свое сообщение позже. Название предприятия глава региона не уточнил. Между тем ростовские паблики, в частности Telegram-канал "Это Ростов", написали, что речь идет о заводе "Пластфактор", который занимается производством напольных покрытий.
Атаке дронов подверглись еще пять областей РФ
В Воронежской области вечером 9 января сбили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщил местный губернатор Александр Гусев. По его словам, повреждены частные дома и автомобили, пострадавших нет. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, силы ПВО вечером 9 января сбили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ также не упоминает поражение ракетой "Нептун", ограничившись отчетом об уничтожении 40 украинских беспилотников в течение ночи: 16 в Ростовской области, десяти над акваторией Азовского моря, по четыре - в Курской и Воронежской областях, трех - в Брянской, двух - в Краснодарском крае и одного - под Белгородом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!