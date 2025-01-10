В этот раз пятница проходит на грустной ноте, главная новость сегодняшнего дня трагична - под Талси в аварию попал микроавтобус с детьми из хора, дирижер хора погибла. В то же время в Риге продолжаются съемки корейского шпионского боевика Humint, США ввели масштабные санкции против энергетического сектора России, а Латвию на выходных ждет одна из самых холодных ночей этой зимой. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за пятницу, 10 января.
Главное за 10 января ⟩ Трагедия под Талси, подробности съемок боевика в Риге и одна из самых холодных ночей этой зимой
Новости Латвии:
На Вентспилсском шоссе в Талсинском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали дети из хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, один из дирижеров хора погиб, а второй был доставлен в Талсинскую больницу. Состояние двух детей, пострадавших в результате аварии на Вентспилсском шоссе, крайне тяжелое, а состояние одного ребенка - средней тяжести.
С 1 января 2025 года в Латвии вступили в силу поправки к закону "Об обороте табачных изделий" - теперь сигареты во всех вариациях можно продавать лишь лицам, достигшим 20 лет. Между тем возрастной ценз для покупки алкоголя остался на уровне 18 лет. Не создаст ли это дополнительные сложности продавцам при идентификации возраста? Ведь штрафы за продажу табака несовершеннолетним тоже выросли.
В субботу, 11 января, осадки в Латвии прекратятся, в воскресенье начнется снег и метель, а ночь на понедельник будет одной из самых холодных этой зимой, согласно последним прогнозам погоды.
Латвийский доброволец Эдгар Платонов погиб в Украине, подтвердило Министерство обороны.
В начале этого года в латвийских аптеках была введена плата за услуги фармацевта, что вызвало широкий общественный резонанс. Хотя цель правительства - сделать так, чтобы жители Латвии платили меньше за лекарства, реакция общества, особенно сейчас, негативная. Люди считают, что реформа создала ненужное финансовое бремя, от которого особенно страдают люди с низким уровнем дохода.
За рубежом:
Клиент SEB, проживающий за границей, был сильно удивлен, когда во время рождественского визита в Эстонию узнал, что его счет ушел в минус. Причиной стало то, что банк внезапно, без предупреждения, начал взимать ежемесячную плату за обслуживание, которая оказалась в 23 раза выше прежней. Об этом случае пишет портал Rus.Postimees.
В пятницу суд Нью-Йорка вынес приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве. В виде наказания ему определено "безусловное освобождение": это означает, что суд признал Трампа виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать его к штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению.
В Лос-Анджелесе, где продолжают бушевать лесные пожары, уничтожая жилые районы и вынудив тысячи человек покинуть свои дома, число погибших выросло до десяти, сообщили местные власти.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет встретиться с ним и эта встреча уже назначена.
В пятницу США объявили о введении масштабных санкций в отношении российского энергетического сектора, внеся в черный список 183 судна и две крупные нефтяные компании, пишет AFP.
Интересное чтиво:
С декабря 2024 по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика Humint. Жители столицы уже наблюдают в городе вывески на русском языке и интересуются, можно ли в Риге встретить звезд корейского кино.
Литовка Синди в своем профиле в Instagram открыто поделилась эмоциональным видео, связанным с ее бывшим партнером по танцам из Мексики - Азаэлем, который руководит студией танцев в Риге. Они в 2022 году на конкурсе Lithuania's Got Talent получили от жюри "золотую кнопку" (Golden Buzzer). В конце 2024 года Синди уже не могла молчать, указав, что Азаэль не мог смириться с тем фактом, что она решила с ним больше не танцевать, поэтому систематически пытался уничтожить ее профессиональную и личную жизнь. Рассказываем, что известно о скандале в танцевальных кругах.
Вечером 7 января Марку Пугачеву, другу недавно скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, позвонила сестра спортсмена Лелде Жандецка. Она связалась с American Express, чтобы выяснить ситуацию на банковских счетах Яниса Тиммы после его смерти. Оказывается, Седокова звонила в банк после развода.
В Каугури установили арт-объект "Узел", который обошелся муниципалитету в 211 тысяч евро. Не все жители города довольны таким решением самоуправления, сообщает портал LSM+.
16 апреля в "Арена Рига" состоится шоу легендарного хип-хоп-артиста Busta Rhymes.
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