Главное за 10 января Трагедия под Талси, подробности съемок боевика в Риге и одна из самых холодных ночей этой зимой

Новости Латвии:

На Вентспилсском шоссе в Талсинском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали дети из хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, один из дирижеров хора погиб, а второй был доставлен в Талсинскую больницу. Состояние двух детей, пострадавших в результате аварии на Вентспилсском шоссе, крайне тяжелое, а состояние одного ребенка - средней тяжести.

С 1 января 2025 года в Латвии вступили в силу поправки к закону "Об обороте табачных изделий" - теперь сигареты во всех вариациях можно продавать лишь лицам, достигшим 20 лет. Между тем возрастной ценз для покупки алкоголя остался на уровне 18 лет. Не создаст ли это дополнительные сложности продавцам при идентификации возраста? Ведь штрафы за продажу табака несовершеннолетним тоже выросли.

В субботу, 11 января, осадки в Латвии прекратятся, в воскресенье начнется снег и метель, а ночь на понедельник будет одной из самых холодных этой зимой, согласно последним прогнозам погоды.

Латвийский доброволец Эдгар Платонов погиб в Украине, подтвердило Министерство обороны.