"Более 600 одновременных обысков проводят оперативники Службы внутренней разведки и следователи Национальной полиции, и это только первый этап специальной операции по перекрытию каналов выезда мужчин призывного возраста за границу", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

Как указывается, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу, обходя официальные контрольно-пропускные пункты.

По имеющимся данным, сотни людей, подлежащих военной службе, смогли покинуть Украину такими путями.

"Эти действия продолжаются во всех регионах Украины. Более подробная информация о спецоперации будет опубликована после окончания расследования", - указали в полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля прошлого года подписал закон о мобилизации, цель которого - увеличить число солдат.

С момента повторного вторжения России в Украину в начале 2022 года многие солдаты на передовой не имеют возможности отправиться на отдых в ротационном порядке, а в этом время многие тысячи украинцев продолжают избегать призыва в армию.

Законом в систему был внесен ряд изменений, расширив полномочия украинских властей по выдаче приказов о призыве на военную службу через электронную систему.

Закон также ужесточил наказание за уклонение от призыва и обязал мужчин обновлять данные о своем воинском учете в органах власти.

Мужчинам мобилизационного возраста, проживающим за границей, новые паспорта не выдаются, а мужчинам в возрасте 18-60 лет консульские услуги не предоставляются.

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