Черная элегантность на похоронах Картера; Трамп пришла в драматическом наряде

В основном, присутствующие выбрали традиционные траурные наряды, за исключением Мелании Трамп.

Фото: SIPA/Scanpix

Вице-президент США Камала Харрис была одета в черный юбочный костюм с черным жемчужным ожерельем.

Фото: AP/Scanpix

Хиллари Клинтон приколола к своему черному пиджаку большого золотого орла - символ Америки.

Фото: AP/Scanpix

Джилл Байден на похороны Картера вновь надела сшитый на заказ черный костюм Schiaparelli. Впервые Джилл решила надеть его на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Черный костюм подчеркивается характерным рядом золотых пуговиц.

Фото: AFP/SCANPIX

В свою очередь будущая первая леди США Мелания Трамп прибыла на похороны в самом необычном наряде. Трамп была одета в черное пальто Valentino с экстравагантным белым воротником, на котором был напечатан поцелуй скульптур.

Фото: AFP/SCANPIX

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