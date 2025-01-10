Президенты и первые леди отдали дань уважения покойному бывшему президенту США и лауреату Нобелевской премии мира Джимми Картеру. Картеру было 100 лет, и он стал самым пожилым бывшим президентом в истории США. Давайте посмотрим на дресс-код на похоронах бывшего президента США.
Черная элегантность на похоронах Картера; Трамп пришла в драматическом наряде
В основном, присутствующие выбрали традиционные траурные наряды, за исключением Мелании Трамп.
Вице-президент США Камала Харрис была одета в черный юбочный костюм с черным жемчужным ожерельем.
Хиллари Клинтон приколола к своему черному пиджаку большого золотого орла - символ Америки.
Джилл Байден на похороны Картера вновь надела сшитый на заказ черный костюм Schiaparelli. Впервые Джилл решила надеть его на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Черный костюм подчеркивается характерным рядом золотых пуговиц.
В свою очередь будущая первая леди США Мелания Трамп прибыла на похороны в самом необычном наряде. Трамп была одета в черное пальто Valentino с экстравагантным белым воротником, на котором был напечатан поцелуй скульптур.
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