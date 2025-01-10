Der Spiegel: Шольц блокирует поставки вооружения Украине

В список подлежащего отправке в Украину вооружения, который был составлен вскоре после развала правящей коалиции в Германии в ноябре 2024 года, включены три батареи ПВО Iris-T и необходимые для них ракеты, зенитные ракетные комплексы Patriot, самоходные гаубицы и артиллерийские боеприпасы, указывает издание.

МИД и Минобороны Германии обосновывают необходимость дополнительной помощи тем, что неотложные потребности Киева невозможно было предусмотреть при предварительном планировании, поскольку военная ситуация в Украине значительно ухудшилась за последние месяцы из-за ускорения темпов наступательных операций России. Кроме того, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США неясно, в каком объеме Вашингтон продолжит оказывать Украине военную поддержку.

В январе реализация этого плана затормозилась, так как Шольц неофициально дал понять, что не поддерживает выделение дополнительных средств Киеву.

В качестве причины называется нежелание Шольца поставить следующее правительство Германии перед свершившимся фактом.

Кроме того, канцелярия Шольца не видит необходимости в срочных действиях, поскольку четырех миллиардов евро, выделенных на военную помощь Украине в предварительном бюджете на 2025 год, вполне достаточно. Канцелярия также указала на возможность использования кредита G7 в размере 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских государственных активов.

В то же время источники Der Spiegel в Социал-демократической партии (SPD), представленной Шольцем, Бербок и Писториусом, сообщают, что Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия в Украину во время предвыборной кампании, чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей SPD.

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