Танкер Eventin ходит под панамским флагом и ему 18 лет, уточняет издание. 6 января в российском порту Усть-Луга в него была закачана нефть, после чего танкер направился в порт Сайда в Египте.

Eventin является частью так называемого теневого флота России, который Россия использует для обхода западных санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину. Eventin начал ходить в 2006 году под норвежским флагом под названием Storviken. В 2022 году судно было зарегистрировано в Панаме под названием Charvi, а в июне 2024 года оно получило свое нынешнее название. Владелец танкера неизвестен. Как выяснили журналисты, Charvi принадлежала дубайской компании, основанной в 2022 году и ликвидированной в марте 2024 года.

Если верить открытым данным, свои последние рейсы танкер совершил в индийский порт Вишакхапатнам. Индия не присоединилась к санкциям против России и уступает по объему закупок российской нефти только Китаю.