В Балтийском море к северу от острова Рюген стал неуправляемым 248-метровый российский танкер "теневого флота", перевозивший 99 000 тонн нефти, сообщает газета Bild со ссылкой на немецкую службу спасения на воде.
Танкер Eventin ходит под панамским флагом и ему 18 лет, уточняет издание. 6 января в российском порту Усть-Луга в него была закачана нефть, после чего танкер направился в порт Сайда в Египте.
Eventin является частью так называемого теневого флота России, который Россия использует для обхода западных санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину. Eventin начал ходить в 2006 году под норвежским флагом под названием Storviken. В 2022 году судно было зарегистрировано в Панаме под названием Charvi, а в июне 2024 года оно получило свое нынешнее название. Владелец танкера неизвестен. Как выяснили журналисты, Charvi принадлежала дубайской компании, основанной в 2022 году и ликвидированной в марте 2024 года.
Если верить открытым данным, свои последние рейсы танкер совершил в индийский порт Вишакхапатнам. Индия не присоединилась к санкциям против России и уступает по объему закупок российской нефти только Китаю.
По словам немецких властей, чтобы "избежать дальнейших угроз", дрейфующий танкер сопровождают многоцелевое судно Arkona и аварийный буксир Bremen Fighter. Кроме того, вызвана специально обученная команда, готовая отправиться к Eventin и взять его на буксир. На место происшествия также был отправлен разведывательный самолет Do 228. По информации Центрального морского командования по чрезвычайным ситуациям (Havariekommando), утечки нефти на судне не обнаружено, угрозы окружающей среде нет, необходимости в эвакуации экипажа нет.
По оценкам Lloyd's List Intelligence, в настоящее время более 650 танкеров в теневом флоте перевозят российскую нефть в обход санкций. Из них 250–300 судов регулярно перевозят нефть российского происхождения. К концу прошлого года США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении примерно 180 танкеров, перевозивших нефть из России, обойдя санкции и нарушив "ценовой потолок" в 60 долларов за баррель. По оценкам Bloomberg, из них более 100 танкеров были вынуждены встать на якорь и больше не перевозить российскую нефть.
Новым ударом по "теневому флоту" Кремля могут стать "прощальные" санкции уходящей администрации Джо Байдена.
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