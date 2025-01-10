Обладатель российского и латвийского гражданства Петр Авен прекратил свое участие в капитале российского банка "Альфа-банк", свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.
Авен избавился от акций российского "Альфа-банка"
Ранее Авену через посредника принадлежало 12,4% акций этого банка, и именно его участие в одном из крупнейших коммерческих банков России было основанием для включения его в санкционный список Евросоюза.
По неофициальной информации, Авен проинформировал латвийские и европейские власти о том, что он больше не владеет акциями Альфа-банка или других компаний, зарегистрированных в России, ни напрямую, ни косвенно.
Пока что ни Министерство юстиции, ни Министерство иностранных дел не прокомментировали, может ли это как-то повлиять на судебные разбирательства Латвии с Авеном относительно введенных ЕС санкций.
Минюст от более подробных комментариев отказался, сославшись на активный судебный процесс в Суде ЕС.
Министерство иностранных дел также отметило, что Латвия подала апелляцию на решение Суда ЕС, отменившего санкции ЕС, введенные в отношении Авена, и с учетом этого судебного процесса министерство не может комментировать переписку с Авеном.
В то же время в МИД подчеркнули, что Совет ЕС может принять решение об отмене действующих санкций, и до тех пор, пока такое решение не будет принято, санкции против Авена остаются в силе, а находящиеся под его контролем финансовые активы и экономические ресурсы, удерживаемые, удерживаемые и контролируемые лицом, заморожены.
Ранее сообщалось, что Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных в отношении Авена и еще одного миллиардера Михаила Фридмана 28 февраля 2022 года.
Суд ЕС в своем решении заявил, что ни одно из оснований, предусмотренных первоначальным законодательством для санкций в отношении Авена и Фридмана, не было достаточно обосновано и что их включение в списки лиц, подлежащих санкциям, поэтому не было оправданным. Что касается их последующего сохранения в санкционных списках, то Суд общей юрисдикции Евросоюза постановил, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые изначально ссылались.
Суд считает, что, хотя выдвинутые Советом ЕС аргументы могут доказать какую-то связь Авена и Фридмана с главой Кремля Владимиром Путиным или приближенными к нему лицами, они не позволяют установить, что они поддерживали действия или политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости, или что они оказали материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.
Латвия - единственная страна, которая подала апелляцию на приговор. Латвия была в числе государств-членов, призвавших Совет ЕС подать апелляцию, однако в соответствии с рекомендацией Юридической службы Совета ЕС и мнением большинства государств-членов ЕС Совет ЕС этого не сделал.
На вопрос о том, может ли Авен потребовать компенсацию от Латвии в случае победы в апелляции, его адвокат Аарон Басс ранее заявил, что "помимо покрытия гонораров его адвокатов, которые он обязательно запросит, это будет зависеть от различных переменных, но теоретически да".
Ранее Министерство юстиции подтвердило агентству LETA, что Суд ЕС не принимает решения о взыскании компенсации в апелляционном порядке, но может принять решение о взыскании судебных издержек, что зависит от результата разбирательства.
Адвокат Авена не назвал точную сумму расходов, так как делопроизводство еще продолжается, однако на может достичь двух миллионов евро.
Как уже сообщалось, на Авена наложены санкции США, Великобритании, ЕС и других стран.
В конце прошлого года украинский суд отменил частичный арест корпоративных прав голландской компании VEON в крупнейшем украинском операторе мобильной связи "Киевстар", который изначально был наложен с целью помешать Авену и Фридману извлекать выгоду из "Киевстара".
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, включающему список самых богатых людей мира, за последний год состояние Авена увеличилось на 1,42 миллиарда долларов (1,36 миллиарда евро) и достигло 7,38 миллиарда долларов.
Через холдинговую компанию LetterOne, базирующуюся в Люксембурге, Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной компании мобильной связи Veon, крупнейшей турецкой компании мобильной связи Turkcell и других компаний в секторах здравоохранения и технологий.
Авен также имеет латвийское гражданство и после вторжения России в Украину в 2022 году проживает со своей семьей в Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!