Авен избавился от акций российского "Альфа-банка"

Ранее сообщалось, что Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных в отношении Авена и еще одного миллиардера Михаила Фридмана 28 февраля 2022 года.

Суд ЕС в своем решении заявил, что ни одно из оснований, предусмотренных первоначальным законодательством для санкций в отношении Авена и Фридмана, не было достаточно обосновано и что их включение в списки лиц, подлежащих санкциям, поэтому не было оправданным. Что касается их последующего сохранения в санкционных списках, то Суд общей юрисдикции Евросоюза постановил, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые изначально ссылались.

Суд считает, что, хотя выдвинутые Советом ЕС аргументы могут доказать какую-то связь Авена и Фридмана с главой Кремля Владимиром Путиным или приближенными к нему лицами, они не позволяют установить, что они поддерживали действия или политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости, или что они оказали материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.

Латвия - единственная страна, которая подала апелляцию на приговор. Латвия была в числе государств-членов, призвавших Совет ЕС подать апелляцию, однако в соответствии с рекомендацией Юридической службы Совета ЕС и мнением большинства государств-членов ЕС Совет ЕС этого не сделал.