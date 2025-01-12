PVD обнаружила нарушения в нескольких партиях товаров из третьих стран

В частности, в двух партиях сушеных абрикосов из Афганистана был обнаружен диоксид серы (E220), аллергенная пищевая добавка, не указанная на маркировке, причем в одной из партий содержание этой пищевой добавки превышало максимально допустимый уровень в несколько раз.

В партии семян горчицы из России было обнаружено превышение содержания эруковой кислоты, а в трех партиях кормового рапсового жмыха из Беларуси - сальмонеллы.

Эти партии запрещены к реализации в Европейском союзе.

PVD также разместило предупреждение в Системе быстрого оповещения Европейской комиссии.

PVD является государственным регулирующим органом при Министерстве сельского хозяйства, осуществляющим государственный надзор и контроль за пищевой отраслью и ветеринарным сектором.

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