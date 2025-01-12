Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) выявила нарушения в нескольких партиях товаров из третьих стран во время пограничного контроля, говорит информация, опубликованная службой.
PVD обнаружила нарушения в нескольких партиях товаров из третьих стран
В частности, в двух партиях сушеных абрикосов из Афганистана был обнаружен диоксид серы (E220), аллергенная пищевая добавка, не указанная на маркировке, причем в одной из партий содержание этой пищевой добавки превышало максимально допустимый уровень в несколько раз.
В партии семян горчицы из России было обнаружено превышение содержания эруковой кислоты, а в трех партиях кормового рапсового жмыха из Беларуси - сальмонеллы.
Эти партии запрещены к реализации в Европейском союзе.
PVD также разместило предупреждение в Системе быстрого оповещения Европейской комиссии.
PVD является государственным регулирующим органом при Министерстве сельского хозяйства, осуществляющим государственный надзор и контроль за пищевой отраслью и ветеринарным сектором.
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