Пожары в Лос-Анджелесе: ветер снова усилился, 150 тысяч человек эвакуируются, еще 166 тысяч готовятся

Пожары охватили регион Лос-Анджелеса в минувший вторник. В настоящий момент город окружают пять отдельных очагов общей площадью 15 тысяч гектаров. Еще три очага удалось локализовать.

Десятки тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома. 12 тысяч строений сильно повреждены или полностью разрушены огнем.

Несколько звезд Голливуда лишились своих домов, среди них Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Билли Кристал. Последним о том, что остался без жилья, сообщил звезда «Храброго сердца» Мэл Гибсон.

Сообщается о гибели по меньшей мере 11 человек, но ожидается, что число жертв вырастет, когда огонь будет взят под контроль и пожарные смогут обыскивать дома.

В субботу пожар распространился на новые районы города, после того как ветер снова усилился после кратковременного затишья.

По мнению эксперта по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдона Пронто, сочетание дикой и городской местности вокруг Лос-Анджелеса может означать, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью потушить пожары.