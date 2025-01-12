Новогодняя речь российского диктатора Владимира Путина, а также его пресс-конференция в конце прошлого года задали идеологический тон и на этот год - с одной стороны, Путин хочет создать в российском обществе ощущение "нормальности", то есть все, что происходит, идет на благо и страна движется в правильном направлении, но с другой стороны, заметны усилия по мобилизации населения на потенциально длительную войну на Украине.
Видео ⟩ За занавесом: большое неизвестное этого года - мирные переговоры
Хотя в своем новогоднем обращении глава Кремля ни разу не упомянул войну, Украину или Запад, знаменательно, что Путин объявил 2025 год годом защитника Отечества, упомянув, что "мы - потомки победителей нацизма".
Самым большим неизвестным этого года, конечно, являются возможные мирные переговоры между Украиной и Россией при самом непосредственном участии Соединенных Штатов. И россияне, и украинцы уже заявили, что перемирие и замораживание конфликта их не устроят.
Успехи и неудачи Кремля
Отмечая поворотные моменты прошедшего года, следует вспомнить ни для кого не ставшее неожиданным "переизбрание" Путина, убийство лидера российской политической оппозиции, политзаключенного Алексея Навального в тюрьме незадолго до запланированного обмена политическими заключенными с западными странами, теракт 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли 137 человек. Россияне, конечно же, обвинили в организации теракта украинцев и британские спецслужбы, несмотря на ранее звучавшее на Западе предупреждение о том, что подобный теракт готовит террористическая организация "Исламское государство", которая и взяла на себя ответственность за инцидент.
Нельзя не упомянуть арест владельца "Telegram" Павла Дурова в Париже, который некоторые аналитики назвали арестом "начальника связи" российской армии; болезненное и унизительное для России падение режима сирийского диктатора Башара Асада; оккупацию Украиной Курской области России; а также разрешение Запада Украине наносить удары по территории России с использованием западного оружия.
Относительным успехом России можно считать весьма благоприятные для нее результаты парламентских выборов в Грузии и, конечно же, новую ядерную ракету "Орешник".
Пропагандисты на государственном телевидении продемонстрировали видеографический ролик, демонстрирующий время полета ракеты "Орешник", испытанной при ударах по Украине, до крупных европейских столиц - 20 минут до Лондона и Парижа, 15 минут до Берлина и 12 минут до Варшавы. Пропагандисты очень активно подчеркивали, что это предупреждение не для Украины, а для Запада.
Неясность с мирными переговорами
В настоящее время невозможно прогнозировать, как практически произойдут возможные мирные переговоры, однако прежняя риторика Кремля весьма показательна. А именно, Путин весь последний год играл роль голубя мира и заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но в то же время Кремль выдвинул условия, которые фактически эквивалентны капитуляции Украины и неприемлемы для украинцев.
Прежде всего, Путин заявил, что не будет разговаривать с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку из-за перенесенных выборов тот не может считаться легитимным президентом. Кроме того, предварительным условием россиян является "нейтралитет" Украины, то есть невступление в НАТО, а также вывод украинских войск с оккупированных Россией территорий - Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.
При этом, как подчеркнул Путин, украинцы должны уйти со всех вышеупомянутых территорий, включая те их части, которые не контролируются россиянами.
Конечно, важным условием, которое неприемлемо для украинцев, является "смена режима", то есть одобренное Россией руководство Украины.
Между тем, Зеленский в рамках своего "плана победы", обнародованного в октябре, предположил, что закаленные в боях украинские войска могут заменить американские войска в Европе после окончания войны с Россией. Он также предложил Западу возможность совместных инвестиций в разработку природных ресурсов Украины, включая уран, графит и литий. Зеленский предупредил, что эти стратегические ресурсы "усилят либо Россию, либо Украину и демократический мир".
Одним из самых сложных пунктов для Украины в мирных переговорах, наряду с возможной потерей территорий, является членство в НАТО и гарантии безопасности. С одной стороны, Россия заявила, что никогда не допустит вступления Украины в альянс, поскольку это вопрос безопасности России; с другой стороны, внутри самого альянса нет консенсуса относительно членства Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих выступлений ясно выразил позицию Кремля: "Поскольку длительное расширение НАТО стало одной из главных причин украинского кризиса, обеспечение внеблокового статуса Украины по-прежнему остается одной из целей специальной военной операции, которая должна быть достигнута".
Кроме того, Россия также заявила, что никогда не согласится на условия мира, предусматривающие вступление Украины в НАТО в более отдаленном будущем.
"Хотя в июле прошлого года было объявлено, что Украина находится на "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", альянс расколот, а США и Германия пока не поддержали приглашение. Президент Зеленский указал, что если предложение о членстве будет распространено на всю страну в пределах международно признанных границ Украины, он был бы готов согласиться с тем, что оно первоначально будет применяться только к территории, контролируемой Киевом. Это могло бы положить конец "горячей фазе" войны, позволяя дипломатическому процессу решить вопрос окончательных границ Украины. Однако, по его мнению, такое "предложение пока не сделано", пишет BBC.
"Очень важно иметь прочные юридические и практические гарантии", - заявил 12 декабря в эфире общественного вещания Украины глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он сказал, что недавнее прошлое Украины оставило горькое наследие, поскольку "к сожалению, по нашему опыту, все гарантии, которые у нас были до сих пор, не обеспечивали безопасности".
Международные эксперты по внешней политике опасаются, что ничто другое, кроме конкретных механизмов, подобных концепции коллективной обороны, закрепленной в статье 5 договора НАТО, не сможет предотвратить новое нападение России на Украину.
Как призналась BBC Орися Луцевич, глава украинского отдела аналитического центра "Chatham House", Зеленский понимает, что не может согласиться только на "голое перемирие" без гарантий безопасности.
NBC отмечает, что "поскольку обстоятельства изменились, публичные заявления Зеленского также изменились, теперь он подчеркивает необходимость долгосрочной безопасности, что важнее контроля над территориями. Украинский президент стал более склонен идти на болезненные уступки и продемонстрировал большую готовность к переговорам о прекращении войны. Это изменение позиции последовало за предыдущими заявлениями о том, что способность Украины вытеснить российские войска с захваченных территорий маловероятна. В настоящее время Россия считает, что у нее есть преимущество в мирных переговорах, как в военном, так и в политическом плане", подчеркивает NBC.
К сожалению, пессимистический тон звучит и в ответе радио "Свободная Европа" на вопрос о том, закончится ли война в этом году. "Если целью является долгосрочное мирное соглашение, то ответ - нет, говорят многие аналитики, отчасти потому, что президент России Владимир Путин этого не хочет, независимо от того, что он говорит, если только это не оставит Москву в определенной доминирующей позиции над Украиной, что неприемлемо для Киева и его сторонников за рубежом", - пишет издание.
Кремль настроен агрессивно
Пока Путин играл роль голубя мира в отношении переговоров с Украиной, его идеологические приспешники (Владимир Соловьев, Сергей Михеев, Андрей Гурулев, Виталий Третьяков, Игорь Коротченко и др.) весь прошлый год кричали, что Украина как государство не имеет права на существование, поскольку всегда будет представлять угрозу для России. Украина - искусственное создание Ленина, ее государственность не имеет под собой никакой основы, и вообще Украина - это "исторические земли" России.
Нынешнюю Украину обвиняют в возрождении нацистской идеологии, безбожии и сатанизме.
В своих пропагандистских передачах россияне демонстрировали сфабрикованные ложные сюжеты о сексуальной эксплуатации детей на Украине, "победных маршах" геев и лесбиянок и "осквернении" церквей.
Зеленского, в свою очередь, объявили "убийцей собственного народа", "наркоманом", Иродом Великим, убивающим младенцев, тем самым указав на снижение возрастного порога для призывников до 18 лет. Все "кремлины" единогласно заявляли, что в разрушении Украины виноват Зеленский, который явно является марионеткой США.
В то же время, хотя дискредитация украинской государственности была одним из основных посланий кремлевских идеологов, пропагандисты говорили обществу, что настоящая и подлинная война России, конечно же, ведется против "развращенного" Запада, а государство-агрессор выступает в этой войне как спаситель христианской цивилизации.
Например, пропагандистский нарратив об украинских атаках на Брянск и Курск с использованием западных дальнобойных ракет была следующией: бесстыдный Запад нагнетает обстановку, провоцирует Россию, хотя сами атаки "укронацистов"были безобидны, потому что "наша система ПВО дискредитировала американские и британские ракеты большой дальности".
Ведущий "60 минут" Евгений Попов лицемерно заступился за бедный украинский народ и скулил о том, что НАТО выбирает цели в России, украинцы нападают на них, а в результате разрушается энергетическая инфраструктура Украины.
Россияне также обвинили британские спецслужбы в гибели Игоря Кириллова, генерал-лейтенанта российской армии, начальника войск противорадиационной, химической и биологической защиты, в результате взрыва в Москве. Россияне никоим образом не готовы принять и признать, что убийство их генерала было спланировано "жалкими" украинцами, у которых нет ни боевых возможностей, ни возможностей совершить подобное.
Другое дело, что украинцы были просто исполнителями, но признать, что они могли быть "мозгом" операции, для россиян кажется слишком унизительным. Поэтому вся пропагандистская орда во главе со скандальным Владимиром Соловьевым поспешила заявить, что за этим убийством стоит не Украина, а британские спецслужбы, и что во всем "ощутим почерк англосаксов".
Видимо, пропагандистам более приемлемо продать российской общественности идею о том, что могущественного российского генерала устранили западные спецслужбы, чем признать, что за этим стоят украинцы. В результате пропагандисты дошли уже до того, что стали утверждать, что все представители британских спецслужб, участвовавшие в организации убийства Кириллова, являются законной целью для России и что россиянам в целом следует действовать аналогично израильскому "Моссаду", который охотился на нацистов.
В целом следует сказать, что прошедший год стал для пропагандистов годом усиления идеологической агрессии - высказывались ядерные угрозы и обещания стереть Европу с лица земли. Не забыты были и страны Балтии, поскольку одиозный пропагандист Соловьев неоднократно заявлял, что вторжение туда будет не актом злого умысла, а скорее "освобождением" этих стран от "нацистов". Особенно активно дискредитировал Латвию бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, который лгал о том, что в Латвии происходят "голодные бунты" и утверждал, что в нашей стране возрождается фашизм, одновременно заявляя, что и Таллинн, и Рига издавна российскими городами.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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