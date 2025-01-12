Видео За занавесом: большое неизвестное этого года - мирные переговоры

"Хотя в июле прошлого года было объявлено, что Украина находится на "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", альянс расколот, а США и Германия пока не поддержали приглашение. Президент Зеленский указал, что если предложение о членстве будет распространено на всю страну в пределах международно признанных границ Украины, он был бы готов согласиться с тем, что оно первоначально будет применяться только к территории, контролируемой Киевом. Это могло бы положить конец "горячей фазе" войны, позволяя дипломатическому процессу решить вопрос окончательных границ Украины. Однако, по его мнению, такое "предложение пока не сделано", пишет BBC.

"Очень важно иметь прочные юридические и практические гарантии", - заявил 12 декабря в эфире общественного вещания Украины глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он сказал, что недавнее прошлое Украины оставило горькое наследие, поскольку "к сожалению, по нашему опыту, все гарантии, которые у нас были до сих пор, не обеспечивали безопасности".

Международные эксперты по внешней политике опасаются, что ничто другое, кроме конкретных механизмов, подобных концепции коллективной обороны, закрепленной в статье 5 договора НАТО, не сможет предотвратить новое нападение России на Украину.

Как призналась BBC Орися Луцевич, глава украинского отдела аналитического центра "Chatham House", Зеленский понимает, что не может согласиться только на "голое перемирие" без гарантий безопасности.