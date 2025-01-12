Поддельный военный билет, обнаруженный у одного из двух захваченных в Курской области северокорейцев, был выдан реальному жителю Республики Тува России. Издание "Агенство" сообщает, что владельцем документа является Антонин Аранчин, родившийся в октябре 1998 года в Тыве и являющийся по профессии портной. Фотографии, даты и подписи собственника в воинском билете нет.
Анализ, проведенный "Агенством", выявил, что для создания поддельной личности использовались данные реального гражданина России.
В утечках данных обнаружен житель Тувы с такими же именем, фамилией и отчеством, а также датой рождения. В России живет только один человеком с такими данными. Единственное отличие в его персональных данных - место рождения: в его военном билете указан город Туран, а в паспорте - поселок Эрзин (также в Тыве).
Никакой связи Аранчина с портняжным делом в источниках найти не удалось. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (должность не указана). В 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал, что работает охранником в гастрономе, а в других заявках того же года - что он пенсионер. В микрозаймах ему неоднократно отказывали после оценки платежеспособности.
Последняя оставленная Аранчиным и попавшая в утечки данных заявка на получение микрокредита (7000 рублей) датирована 24 февраля 2024 года.
"Агенству" не удалось связаться с Аранчиным, позвонив по приписываемым ему номерам телефонов. Не удалось связаться и с его сестрой, которая живет в Тыве. Ни он, ни его сестра уже более 10 лет не заходили на свои страницы в соцсети "ВКонтакте", которые "Агенству" удалось найти.
Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025
Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених… pic.twitter.com/mo7Gr1z85o
Ранее в субботу, 11 января, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия получила в плен двух военнослужащих КНДР.
Он отметил, что оба пленных были ранены в Курской области России, а затем доставлены в Киев, где их допрашивают следователи Службы безопасности Украины (СБУ).
"Это было нелегко. Обычно россияне и военнослужащие КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранились доказательства участия еще одной страны - КНДР - в войне с Украиной", - заявил Зеленский.
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