Анализ, проведенный "Агенством", выявил, что для создания поддельной личности использовались данные реального гражданина России.

В утечках данных обнаружен житель Тувы с такими же именем, фамилией и отчеством, а также датой рождения. В России живет только один человеком с такими данными. Единственное отличие в его персональных данных - место рождения: в его военном билете указан город Туран, а в паспорте - поселок Эрзин (также в Тыве).

Никакой связи Аранчина с портняжным делом в источниках найти не удалось. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (должность не указана). В 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал, что работает охранником в гастрономе, а в других заявках того же года - что он пенсионер. В микрозаймах ему неоднократно отказывали после оценки платежеспособности.

Последняя оставленная Аранчиным и попавшая в утечки данных заявка на получение микрокредита (7000 рублей) датирована 24 февраля 2024 года.