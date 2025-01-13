Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сообщил, что готов передать взятых в плен северокорейских солдат лидеру КНДР Ким Чен Ыну в обмен на украинских солдат, находящихся в российском плену, пишет AFP.
На платформе Х и в других соцсетях Зеленский в воскресенье опубликовал также первые видео, на которых виден допрос северокорейцев.
"После первых взятых в плен солдат из Северной Кореи будут и другие. (...) В мире не должно быть ни малейших сомнений, что российская армия зависима от северокорейской военной помощи", - отметил на платформе Х Зеленский.
"Путин три года назад начал с ультиматумов НАТО и попыток переписать историю, а теперь он не может обойтись без военной поддержки Пхеньяна", - указал президент Украины.
"Украина готова передать солдат Ким Чен Ына ему, если он может организовать их обмен на наших солдат, находящихся в плену в России", - подтвердил Зеленский.
"Для тех северокорейских солдат, которые не хотят возвращаться, могут быть предусмотрены другие варианты", - отметил президент.
"Особенно тем, кто выскажет желание приблизить мир, распространяя правду об этой войне на корейском языке, будет дана такая возможность", - подтвердил Зеленский.
Президент Украины сообщил о попадании двух северокорейских солдат в украинский плен в субботу.
В воскресенье это подтвердила и Национальная разведывательная служба Южной Кореи.
Северная Корея направила в Россию более 10 000 солдат, оказывая таким образом поддержку России в ее войне против Украины.
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