На платформе Х и в других соцсетях Зеленский в воскресенье опубликовал также первые видео, на которых виден допрос северокорейцев.

"После первых взятых в плен солдат из Северной Кореи будут и другие. (...) В мире не должно быть ни малейших сомнений, что российская армия зависима от северокорейской военной помощи", - отметил на платформе Х Зеленский.

"Путин три года назад начал с ультиматумов НАТО и попыток переписать историю, а теперь он не может обойтись без военной поддержки Пхеньяна", - указал президент Украины.

"Украина готова передать солдат Ким Чен Ына ему, если он может организовать их обмен на наших солдат, находящихся в плену в России", - подтвердил Зеленский.

"Для тех северокорейских солдат, которые не хотят возвращаться, могут быть предусмотрены другие варианты", - отметил президент.

"Особенно тем, кто выскажет желание приблизить мир, распространяя правду об этой войне на корейском языке, будет дана такая возможность", - подтвердил Зеленский.

Президент Украины сообщил о попадании двух северокорейских солдат в украинский плен в субботу.

В воскресенье это подтвердила и Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

Северная Корея направила в Россию более 10 000 солдат, оказывая таким образом поддержку России в ее войне против Украины.

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