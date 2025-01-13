В Вентспилсской музыкальной средней школе и в фойе концертного зала Latvija в понедельник, 13 января, в 10 часов пройдет минута молчания в память о погибших на Вентспилсском шоссе дирижере Анитре Ниедре и певице хора Nošu planēta Кэтрин Раене Кушнере, свидетельствует пост средней школы в Facebook.
В Вентспилсе минутой молчания почтут память погибших в аварии дирижера и певицы
Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.
После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое детей в крайне тяжелом состоянии и один ребенок в состоянии средней тяжести. Однако в субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.
Столкнувшийся с грузовиком микроавтобус вез детей и дирижеров в Даугавпилс.
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