В объявленном Советом юстиции конкурсе на должность генерального прокурора будет участвовать действующий генеральный прокурор Юрис Стуканс, а старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры.
Генпрокурор Стуканс будет выдвигаться на второй срок
Стуканс сообщил агентству LETA, что решил выдвигаться, так как не все введенные изменения работали в полную силу, и он хотел бы довести их до конца. "За эти пять лет мне не удалось реализовать все свои мысли и идеи", - сказал Стуканс, добавив, что он получил рекомендации от прокуроров и судей продолжать работу и не останавливаться на достигнутом.
На вопрос, ожидает ли он поддержки со стороны Совета юстиции и Сейма, Стуканс ответил, что ему пока неизвестно ни о какой критике или упреках со стороны совета или парламента. "Никто открыто не говорил, что есть какие-то возражения или жалобы", - сказал Стуканс.
Согласно правилам конкурса, Стуканс должен представить концепцию развития прокуратуры, включив в нее оценку работы, проделанной во время предыдущего срока полномочий.
Мейстерс боролся за должность генерального прокурора пять лет назад.
Как сообщалось, в конкурсе может принять участие также прокурор Увис Козловскис.
Заявки на участие в конкурсе на должность генпрокурора принимаются до 31 января.
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