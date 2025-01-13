Генпрокурор Стуканс будет выдвигаться на второй срок

Стуканс сообщил агентству LETA, что решил выдвигаться, так как не все введенные изменения работали в полную силу, и он хотел бы довести их до конца. "За эти пять лет мне не удалось реализовать все свои мысли и идеи", - сказал Стуканс, добавив, что он получил рекомендации от прокуроров и судей продолжать работу и не останавливаться на достигнутом.

На вопрос, ожидает ли он поддержки со стороны Совета юстиции и Сейма, Стуканс ответил, что ему пока неизвестно ни о какой критике или упреках со стороны совета или парламента. "Никто открыто не говорил, что есть какие-то возражения или жалобы", - сказал Стуканс.

Согласно правилам конкурса, Стуканс должен представить концепцию развития прокуратуры, включив в нее оценку работы, проделанной во время предыдущего срока полномочий.

Мейстерс боролся за должность генерального прокурора пять лет назад.

Как сообщалось, в конкурсе может принять участие также прокурор Увис Козловскис.

Заявки на участие в конкурсе на должность генпрокурора принимаются до 31 января.

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